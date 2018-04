Vivaldo esperará hasta último momento para definir el once titular que irá por el milagro

| Publicado en Edición Impresa

Las matemáticas aún cierran. Por eso, y mientras haya vida, San Carlos se jugará todo por el todo para poder evitar el descenso, o al menos, llegar a la última fecha con chances de poder zafar.

Después de la derrota con Atlanta, y el empate de Almirante Brown, el equipo quedó parado en la cornisa. No obstante, nada está perdido aún, y por esa cuestión, ya prenden velas para que el lunes la UAI Urquiza le gane a los de Isidro Casanova para que el Celeste mantenga la ilusiones de eludir el descenso.

Mientras tanto, los jugadores, bajo las órdenes de Jorge Vivaldo, entrenaron ayer en el predio de CN Sports, y todavía no hay indicios de cómo formará San Carlos el lunes, cuando enfrente a Deportivo Español, en Berisso.

Por lo pronto, el entrenador juega al misterio. No da prenda del posible equipo. Sin embargo, por lo bajo dicen que habrá un par de cambios, ya que no quedó conforme con el trabajo realizados en Villa Crespo, el miércoles por la noche.

De todos modos, habrá que esperar la práctica de mañana para saber a ciencia cierta quiénes saldrán al campo de juego.

SE ABRE LA FECHA

Hoy a las 13:05, Defensores de Belgrano recibe a Barracas Central, en el único partido adelantado de la 33º fecha del torneo de la B Metropolitana. Este encuentro será televisado en directo por la señal de cable TyC Sports.

La fecha continuará mañana con tres partidos: A las 14:30, Acassuso vs. Estudiantes de Buenos Aires; y a las 15:30, Sacachispas vs. Tristán Suárez y Comunicaciones vs. Atlanta.

Mientras que el lunes, la 33º fecha se completará con el siguiente cuadro de partidos:

A las 15:30, Fénix vs. San Miguel; UAI Urquiza vs. Almirante Brown; San Carlos vs. Deportivo Español y San Telmo vs. Colegiales. Y a las 21:05, con la chance de poder concretar el ascenso a la B Nacional, Platense, líder del certamen, recibe la visita de Talleres de Remedios de Escalada.