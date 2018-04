El sincericidio de Agustina Cherri: ¿le revisa el celu al novio?

| Publicado en Edición Impresa

Invitada a “Cortá por Lozano” (Telefé), Agustina Cherri, protagonista de “Perfectos desconocidos”, fue consultada sobre si en su vida personal practicaba la temática de la obra.

Muy distendida, contó: “A él no (se lo ha revisado). Lo he hecho mil veces, pero él llegó tarde a mi vida, yo ya estaba en un momento de maduración personal, con lo cual no se lo he hecho. Aparte él tiene un teléfono viejo... Está un paso atrás en la tecnología”.

Vero Lozano, punzante, le preguntó si el novio, Pepo Vera, tiene clave y ella contestó divertida: “Tiene clave, pero no la sé. Bueno, ¡me hago la que no! Pero me molesta mucho que tenga muchas charlas de WhatsApp abiertas. Vos mirás y tiene 25 personas. ¡¿Con quién carajo hablás?!”.