Maradona no pudo ascender y ya no es más el DT del Al Fujairah

Si bien el equipo tendrá una nueva posibilidad de subir en el Repechaje, Diego dejó de ser el entrenador una vez que finalizó el encuentro

| Publicado en Edición Impresa

Lo que parecía que iba a ser un día de gloria para Diego Maradona, terminó todo en una pesadilla: el Al Fujairah empató como visitante ante Khor Fakkan 1 a 1 con un error grosero de su arquero y no pudo lograr el ascenso a la primera categoría del fútbol de los Emiratos Árabes Unidos. Si bien el equipo tendrá una nueva posibilidad de subir a la Primera División en el Repechaje (equivalente a la antigua Promoción de nuestro fútbol), el “10” ya no es más el entrenador y en las próximos días regresará al país.

El ahora ex conjunto de Maradona finalizó invicto y tercero con 44 unidades, pero no le alcanzó para el segundo ascenso porque Al Kalba (46) derrotó a Al Oruba por 1 a 0 y finalizó subcampeón en el certamen que consagró a Bani Yas (49), quien ya había logrado el primer ascenso semanas atrás.

En cuanto al encuentro de ayer, el Al Fujairah se puso en ventaja en el segundo tiempo con el tanto de Fahad Sabeel desde tiro penal, el que el Diego no quiso ver por los nervios que le generó la situación. Pero cuando era todo alegría, de inmediato llegó la igualdad de Khor Fakkan con un tiro libre de media distancia que tuvo una flojísima respuesta del arquero Saeed Sadeq. Es que luego de desviarse en un jugador del Al Fujairah, Saeed Sadeq quedó mal parado y pelota se le escurrió entre las manos cuando parecía que no tendría inconvenientes en controlarla.

Maradona se agarró la cabeza con las manos en ese preciso instante y una vez finalizado el partido consoló a sus dirigidos, algunos de ellos desplomados en el campo de juego con lágrimas en el rostro. La desolación comenzó desde el momento de la igualdad, en donde se pudo ver a varios jugadores no pudieron creer la forma en que se le estaba escapando el ascenso.

En tanto, Saeed, quien fue increpado por su compañero Fahad una vez concretado el empate por la grosera equivocación que tuvo, recibió el abrazo y consuelo de Luis Islas. Luego, y según marcaron algunos rumores, hubo peleas en el vestuario entre los jugadores y los encargados del club.

¿FUE SALIDA DE COMÚN ACUERDO O LO ECHARON?

Horas después del partido, y conocida la noticia de que el Al Fujairah tendrá una chance más de lograr el objetivo de ascender a la máxima categoría del futbol de los Emiratos Árabes Unidos, se informó que Diego Maradona no era más el entrenador del primer equipo, con el que nunca perdió en el torneo.

“Maradona dejará de ser el entrenador del equipo. La decisión se tomó de común acuerdo y Diego deja al equipo en situación de repechaje y deseándole lo mejor al club que le abrió sus puertas”, indicó Matías Morla en su cuenta oficial de Twitter, quien además de ser el abogado del “10” es un amigo personal. “Los números de Maradona en Fujairah hablan a las claras de una campaña histórica para el club. Por primera vez terminó invicto, dirigió 22 partidos, ganó once y empató once. Es el único del campeonato que no perdió y deja al equipo con la chance del Repechaje”, agregó, también por la red social del pajarito.

Pero, minutos después, el club emitió un breve comunicado a través de sus redes sociales con otra versión de los hechos: “La administración del Al Fujairah decide prescindir de los servicios del entrenador Diego Maradona y todo su cuerpo técnico”.

VACACIONES Y MUNDIAL

Ahora Maradona disfrutará de un mes de vacaciones y, luego viajará a Rusia para cubrir la Copa Mundial de la FIFA para la cadena Telesur junto a Victor Hugo Morales, algo que ya ocurrió cuatro años atrás en Brasil.

En cuanto a su futuro como entrenador, Morla salió hablar en horas de la tarde e indicó que tiene “el ofrecimiento de un seleccionado árabe”, pero que aún Diego debe evaluar si acepta o no hacerse cargo de este nuevo desafío.