“Todavía nos duele”: la familia de Leo Verhagen contra Liz Solari

La hermana y la madre del novio fallecido de la modelo repudiaron las palabras de la rubia en la mesa de Mirtha Legrand

El fin de semana, Liz Solari visitó el programa de Mirtha Legrand y, entre otras cosas, se refirió al traumático episodio que sufrió cuando vio morir a su por entonces novio, Leo Verhagen, mientras dormía, hace ocho años.

En la mesa de La Chiqui, la rubia, que tras aquel hecho se fue a vivir al exterior tratando de buscar paz, manifestó: “El dolor nos ayuda a crecer, y a todos nos pasan situaciones que en algún momento nos quiebran para pararnos de vuelta fortalecidos, y aprender”. Y continuó: “La vida es una escuela, estamos acá y todo el tiempo son lecciones y lecciones para volvernos mejores personas, para ayudar a otros, para entender por qué vinimos, qué estamos haciendo acá”.

Pero sus palabras no cayeron bien en el círculo íntimo de Leo, y fue su hermana Cecilia, primero, quien salió a cruzar a la modelo.

“No tenemos nada en contra de esta chica. No la conocemos, pero cada vez que habla del tema surgen comentarios agresivos y crueles. No nos gustan, nos generan malestar”, dijo Cecilia, y continuó: “La familia del novio dice que escriba todos los libros que quiera, que haga el camino espiritual que se le cante, pero que por favor no hable de Leo si no va a aclarar las mentiras, ni a defenderlo de las agresiones”.

Y luego se volcó a las redes sociales para continuar su descargo contra Solari: “A los que realmente amamos a Leo nos molestan las mentiras y que se hable y se agreda cada vez que a esta chica se le ocurre contar su viaje místico o como quiera llamarlo”.

No conforme, continuó: “¿Lo que pasó era un plan para que ‘ella’ aprenda, para que ‘ella’ aprenda qué hacer con las situaciones negativas?’, para que ‘ella’ se crea Gandhi y escriba un libro de meditación. Bueno, yo le cuento a ‘ella’ que a la familia aún nos duele, que no nos fortaleció y que esto no se trató nunca de ‘ella’…”.

A su cruce también salió la madre de Leo, Susana Verhagen, quien aseguró: “¡Que (Liz) no era la novia! ¡Y que se ponga a trabajar y deje de seguir lucrando con mi hermoso hijo! ¡Es todo lo que le pido!”.