More Rial toma impulso con el escándalo familiar y se lanza como cantante tropical

| Publicado en Edición Impresa

Después del escándalo que armó por insultar a su padre y luego arrepentirse, Morena Rial se lanza como cantante.

¿Cómo? Sí. Fue ella misma la que confirmó la novedad en donde mejor se luce, las redes, donde publicó un adelanto de su primer disco.

La joven anunció que ya tiene manager y hasta se postula para eventos y sociales. Para eso, publicó un video a modo de adelanto de su primer disco.

“Una meta sin plan, es simplemente un deseo. ¡Esto es solo un adelanto de lo que va a ser mi gran disco! Espero que les guste”, tiró More.

Morena Rial había desatado un escándalo el martes con una serie de publicaciones en donde trató de “sorete” a su padre y dijo que solamente le ama a “sus gatos” en lugar de sus hijas. Como si se tratara de “deshacer” en la computadora, la joven se desdijo de todo y se mostró arrepentida, un día después.

“Fue un enojo de una chica de 19 años que luchó toda la vida, puedo cometer errores. Reaccioné en caliente y no debería haberlo hecho, pienso mantener el perfil bajo que siempre me caracterizo”, se justificó. ¿Habrá sido todo una campaña para promocionar a More?