El estrés es una reacción natural que predispone al organismo a la acción, y por lo tanto no es malo en sí mismo. Además, las tensiones emotivas a la hora de rendir un examen, querer ganar en un juego o enfrentarse a una situación novedosa son pasajeras, son parte de la vida y es necesario experimentarlas. Lo “patológico”, dicen los expertos, aparece cuando los niños se ven obligados a sobreadaptarse a situaciones que no pueden resolver porque les son transmitidas por su propia familia o su ámbito cotidiano. Algo que la persona no puede tolerar y que se vuelve persistente en el tiempo, se apunta, enferma tanto a un chico como a un grande.