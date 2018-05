Crecen los casos de estrés infantil y le apuntan a la agenda de los chicos

Si bien hay consenso en que el problema radica en situaciones traumáticas más que la sobreexigencia, los pibes de hoy no paran y su rutina puede derivar en cuadros de agotamientos propios del mundo adulto

Cefaleas, dolores de panza y otros malestares pueden ser algunas de las tantas alertas

Es un comentario repetido entre varios padres de nenes en edad escolar: no quieren que sus hijos se la pasen frente a la tele o pegado a la pantalla de la tablet y, además del colegio, les agregan actividades artísticas y deportivas para que estimulen la imaginación y combatan el aburrimiento. Hockey, circo, tela, guitarra, maestra particular, fútbol, rugby, teatro. La oferta puede ser variada pero el resultado es el mismo: chicos que no paran nunca. Chicos que asumen un sinfín de responsabilidades y que cargan horarios que, según advierten los expertos cada vez con más pruebas sobre la mesa, hacen de tierra fértil para que se multipliquen con fuerza los casos de estrés infantil. ¿Qué hay de cierto en el diagnóstico?

“Hay más casos pero no siempre se vinculan a un exceso de obligaciones sino más bien a situaciones traumáticas”, aclara Liliana Moneta, psiquiatra y psicoanalista infanto-juvenil y para quien, de todos modos, uno de los puntos principales a trabajar está más relacionado a los padres que a los chicos. “A ellos les cuesta mucho aceptar que su hijo pueda tener estrés, y el trabajo entonces se da no sólo con los niños sino con las familias”.

Sin culpabilizar ni demonizar las tendencias actuales, los pediatras recomiendan fortalecer la cultura del cuidado y la prevención y correrse de la cultura del vértigo y de la sobrecarga de actividades. “Está bien que un chico haga deporte o realice alguna actividad que le interese y que sea complementaria del colegio -dice la psicóloga Florencia Reina, especialista en adolescencia y niñez-, pero saturar la agenda de un nene puede derivar en profundos cuadros de estrés. Los chicos necesitan mayor tiempo de ocio, de juego y de reposo que los adultos. Es más: los chicos también necesitan aburrirse”.

Una agenda recargada, dicen quienes analizan el fenómeno, puede generar en los niños ansiedad ante la imposibilidad de responder “como se debe” a las exigencias impuestas por los adultos. “Hay chicos que vienen con sus padres a las consultas porque están agotados, muy cansados”, apunta Reina, para quien lo contraproducente de una agenda completa es que “no se deja lugar ni espacio para la creatividad. Los chicos se desarrollan a través del juego, pero es fundamental que tengan tiempo para poder realizar ese juego”.

Si la opción es que el chico se la pase todo el día haciendo cosas o se quede frente a una pantalla toda la tarde, está claro que lo mejor es que esté ocupado. “La clave es encontrar el equilibro -opina la especialista- y tener muy en claro con qué actividades le llenamos el día y para qué. Porque los casos de estés infantil están en aumento y eso no es responsabilidad de los chicos sino nuestra como adultos”.

SÍNTOMAS DE ÉPOCA

Cefaleas, dolores de panza, prurito y otros malestares generales pueden ser algunas de las tantas alertas para detectar cuándo un niño sufre de estrés, una enfermedad que viene en franco aumento pero que, lo advierten los expertos, tiene menos diagnóstico del que debería.

“El estrés infantil es una enfermedad bastante más frecuente de lo que la población, e incluso la comunidad médica, considera. Existe un subdiagnóstico, es decir, se diagnostica menos de lo que se da, y cuando uno enuncia esta situación se la subestima o se la toma como una descripción de la abuela”, sostiene el pediatra Eduardo Silvestre.

Según el experto, “cuando el cerebro evalúa que una situación es peligrosa, activa un mecanismo adaptativo para defenderse y esto produce un cambio significativo en todo el organismo que denominamos estrés, es decir, es una alteración orgánica. Si bien la enfermedad es la misma que en los adultos, en los niños y adolescentes el estrés presenta distintas características y síntomas inespecíficos que varían según la edad”.

Si bien cuando se habla de estrés infantil nos imaginamos chicos de nivel primario yendo de aquí para allá y corriendo para cumplir con todos sus horarios, no son pocos los especialistas que señalan que también los bebés pueden padecer este verdadero mal de época.

“En el caso de los nenes que atraviesan el período de lactancia -apunta Silvestre-, los síntomas más comunes son la irritabilidad, el llanto inconsolable, los trastornos en la alimentación y en el sueño, la falta de aumento de peso y el espasmo sollozo. En la primera infancia, en tanto, los casos de estrés pueden verse reflejados en problemas de conducta, trastornos gastrointestinales, de alimentación y del sueño”.

En la adolescencia, según Silvestre, los síntomas más frecuentes “son los trastornos psicoafectivos como la ansiedad o la depresión, trastornos en la conducta alimentaria, cansancio y dolor de cabeza crónico, desmayos periódicos, colon irritable e intolerancia al ejercicio físico. Cuando los padres cuentan que el chico no quiere levantarse, que le duele la panza todos los días o la cabeza, antes de derivar al especialista tiene que hurgar en las causas”.