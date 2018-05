Pampita, Jey Mammón y un tenso desplante en vivo

La conductora y la modelo se cruzaron hacia el final del programa de la morocha



El programa de Pampita sigue dando que hablar. A las presuntas tensiones entre las panelistas, el bajo rating y los volantazos que día a día tiene la emisión, se suma ahora una pelea de la conductora con Jey Mammón.

El humorista fue el panelista invitado el día de ayer y no quedó conforme con el espacio que se le brindó.

Luego de que Pampita, sobre el final del programa, le dijera "Joy", él explotó: “Me gusta más el programa desde casa. Ya me retaron cuando agarré el teléfono. Encima el Ruso (productor) me dice que venga todos los días. ¿Es joda?, sólo falta que salga el dinosaurio Bernardo y es la cámara oculta de Video Match".

Y agregó: "Al pedo vine acá. Más al pedo que Jey en el programa de Pampita".

Pampita, ya sin sin sonrisa habitual, le preguntó entonces si iba a volver a participar. Jey contestó: “Encima me hacen el chiste de que me quieren escuchar. Me encanta este programa y lo veo todos los días desde mi casa. A veces no lo entiendo y hoy entendí por qué. No se sabe para adónde van”.

Según trascendió, la conductora le dijo fuera del aire que era un "maleducado". Él, en tanto, dijo horas más tarde que la producción le pidió disculpas.