Majo Granatto estará en el Mundial

| Publicado en Edición Impresa

El técnico de Las Leonas, Agustín Corradini, dio a conocer la nómina de las 18 jugadoras que representarán al seleccionado argentino de hockey sobre césped en la Copa del Mundo de Londres, que se desarrollará desde el 21 de julio al 5 de agosto.

Entre las citadas del plantel, que tendrá un promedio de 25.1 años en Londres, se destacan las experimentadas Noel Barrionuevo, Delfina Merino y Belén Succi, las jugadoras con más participaciones en Copas del Mundo; Londres será la tercera, ya que fueron medalla de oro en 2010 y bronce en 2014.

Por otra parte, habrá diez jugadoras que harán su debut en un Mundial de mayores: Julia Gomes Fantasia, Agustina Habif, y ocho campeonas mundiales Junior en Chile 2016: Bianca Donati, Lucina Von der Heyde, Agostina Alonso, Magdalena Fernández Ladra, Paula Ortiz, la platense María José Granatto (Santa Bárbara), Eugenia Trinchinetti y Julieta Jankunas.

Al plantel de 18 lo completarán Florencia Mutio, Florencia Habif, Rocio Sánchez Moccia, Martina Cavallero y Agustina Albertarrio. En tanto, las reservas serán Victoria Sauze y Sofía Toccalino.

Las Leonas debutarán el domingo 22 de julio ante España, a las 9 hora de nuestro país, por el Grupo C. El miércoles 25, las dirigidas por Corradini se medirán con Alemania, a partir de las 14, y cerrarán la fase inicial del torneo el sábado 28 de julio ante Sudáfrica (14°), desde las 10.

El Grupo A lo conformarán Holanda, defensor del título y número uno del ranking, China, Corea e Italia. En lo que respecta al Grupo B participarán Inglaterra, Estados Unidos, India e Irlanda; mientras que el Grupo D estará integrado por Australia Nueva Zelanda, Japón y Bélgica.

JUEGAN LOS CABALLEROS

A todo esto, hoy -desde las 16- se jugará la 7° fecha del Metro de Caballeros de Primera División: Mitre vs Universitario “A”, en Tristán Suárez, y Santa Bárbara “A” vs Ciudad “B”. En Primera B1: Campana BC vs Estudiantes. Entre las damas: Primera F3: Santa Bárbara “F” vs Córner Corto. PDDA1: Estudiantes “C” vs SITAS.