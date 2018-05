Otro asalto a la estación de servicio de 520 y 19: esta vez fueron bicichorros

A media tarde actuaron dos ladrones. Pidieron cargar con nafta una botella y luego apuntaron con un arma al playero. Se llevaron $ 6.800

Los dueños y los playeros de la estación de servicio de Petrobras ya están hartos de convivir con el miedo que les provoca el constante acecho de la inseguridad en el cruce de las avenidas 19 y 520.

No es para menos: en los más de 20 años que lleva esa expendedora de combustibles en la esquina de 520 y 19, calculan que los asaltos acumulados superan largamente los 100.

Lo más preocupante del caso es que buena parte de esa alarmante cantidad de robos, se registraron en los últimos años con mayor nivel de frecuencia.

“Ya los delincuentes vinieron a sacarnos la recaudación en todos los horarios, en moto, en auto, a pie y ahora también en bicicleta”, reflexionaron algunos playeros del lugar sin poder ocultar su bronca e impotencia por la situación.

“ME PUSO EL ARMA EN LA PANZA”

La historia se repitió ayer, cuando a las tres y media de la tarde, en momentos en que caía una persistente llovizna, se presentaron en esa estación dos hombres que llegaron en una misma bicicleta.

El playero que los atendió es Fabián (48), quien más tarde reveló a este diario el pésimo momento que le tocó vivir por culpa de esos falsos clientes.

“Los delincuentes tendrían entre 30 y 35 años. Uno de ellos se me acercó con una botella vacía y me pidió que se la cargue con nafta”, citó inicialmente. Pero cuando iba a comenzar a llenarla, el mismo sujeto “me puso un arma de fuego en la panza”.

Casi al mismo tiempo, Fabián comenzó a escuchar repetidamente la exigencia del ladrón para que le entregara la recaudación de inmediato.

En tal sentido, hizo saber que “le entregué la plata que había en la billetera. Pero no se conformó y me ordenó que le diera también el dinero que tenía en los bolsillos”.

“Me decía que tenía la plata grande y me hizo sacar todos los bolsillos hacia afuera, para asegurarse que no me quedaran billetes ocultos”, relató el mismo playero.

Fabián sostuvo que los bicichorros escaparon con un botín total de “6.800 pesos” y que “no les importó llevarse ninguna otra cosa”.

Al momento del asalto, un compañero suyo se encontraba en otro sector de la estación de servicio y quedó a salvo de ser también abordado por ambos delincuentes.

“EN DOS Ó TRES MINUTOS”

Sobre el tiempo en que los asaltantes permanecieron en esta Petrobras, el empleado estimó que “todo esto pasó en dos ó tres minutos” y señaló que en ese lapso “no hubo clientes”.

En cuanto a la fuga, mencionó que “uno de los delincuentes se fue en la bicicleta, hacia calle 521, y el otro huyó corriendo en otra dirección”.

Cabe recordar que los propietarios de esta y otras expendedoras cercanas se quejaron en reiteradas ocasiones por la falta de patrullajes, para prevenir los robos.

Ayer Fabián citó que “la Policía vino recién a la media hora que los `chorros`huyeron”.