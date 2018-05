Debut de tres argentinos en Madrid

| Publicado en Edición Impresa

En la previa de su debut en el Másters 1000 de Madrid, Juan Martín del Potro comentó estar contento de volver a la capital española tras un par de años. Además agregó: “El torneo es cada vez más lindo, es muy difícil, y creo que hay un jugador, Rafa Nadal, que está por encima de todos”.

El tandilense dijo estar ilusionado por hacer una buena actuación y llegar lejos: “Será mi primer torneo en polvo de ladrillo y quizá me cueste un poco, pero será bueno pensando en Roland Garros”.

Al ser preguntado sobre Nadal, acotó: “La superficie lo hace más favorito que el resto y además juega en su país. Es un jugador que está por encima del resto y nosotros trataremos de hacer un buen resultado”.

Por otra parte, los argentinos Federico Delbonis y Nicolás Kicker vencieron en la última ronda de la fase previa y accedieron al cuadro principal del Masters 1000 de Madrid, que se disputa sobre polvo de ladrillo con premios por 6.200.860 euros.

Delbonis, campeón de la Copa Davis 2016, derrotó al ruso Mikahil Youznhy por 6-3 y 6-1 en 54 minutos; mientras que Kicker superó al estadounidense Taylor Fritz -máximo favorito de la qualy- por 6-2, 3-6 y 6-3 en una hora y 41 minutos.

De esta manera, el tenis argentino tendrá cinco representantes en el abierto de la capital española, al que ya se había clasificado por ranking Juan Martín Del Potro (6), Diego Schwartzman (16) y Leonardo Mayer (45).

El tandilense, campeón este año en Acapulco e Indian Wells, comenzará su participación en la segunda ronda con el francés Julien Benneteau o el bosnio Damir Dzumhur. Su mejor actuación histórica en el torneo son las semifinales alcanzadas en 2009 y 2012.

Schwartzman, decimotercer preclasificado, debutará hoy con el francés Adrián Mannarino; mientras que Mayer lo hará ante el italiano Fabio Fognini, quien lo aventaja 3-1 en el historial.

El Masters 1000 de Madrid tiene como defensor del título y máximo favorito al español Rafael Nadal. Del Potro es el cuarto favorito detrás del mallorquín, el alemán Alexander Zverev y el búlgaro Grigor Dimitrov. El programa de los argentinos para hoy

Adrian Mannarino vs Diego Schwartzman, desde las 7 (hora argentina). Nicolás Kicker vs Milos Raonic a las 9. Federico Delbonis vs Mischa Zverev a las 11. Todo el Masters 1000 será televisado por la cadena ESPN.