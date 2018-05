Video.- Se dilata el conflicto con el IOMA y los prestadores realizaron un "abrazo simbólico"

Prestadores del Instituto Obra Médica Asistencial (IOMA) realizaron hoy con apoyo de afiliados un abrazo simbólico en reclamo del pago de los haberes atrasados. Según denunciaron los trabajadores, si bien el instituto liquido algunos pagos una buena parte sigue sin cobrar y en algunos casos las demoras alcanza los doce meses.

Mientras el conflicto se dilata una terapista ocupacional que participó de la protesta sostuvo que "seguimos en la situación. Pasamos de una medida límite que fue el encadenamiento. No estamos cobrando. Se liberaron algunos pagos pero no sabemos porque no nos pagaron".

La mujer aseguró que "la situación sigue complicada, esperemos que con el abrazo simbólico se pueda lograr algo".

"En realidad, las distintas respuestas que tiene IOMA es que están complicados con el sistema nuevo pero no podemos naturalizar estas cuestiones que es la inoperancia de IOMA por la cual no nos pagan", añadió.

"La estrategia de IOMA siempre fue así: ante la protesta, libera algunos pagos", explicó.

En el marco de la movilización la terapista enfatizó que "tenemos que lograr que le paguen a todos los prestadores, psicólogos, terapistas ocupacionales. La siutación está cada vez peor".