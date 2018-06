Paro de camioneros pero sin bloqueos, anunció Moyano

Será el jueves y alcanzará a “todas las ramas” del sector. No hubo acuerdo con los empresarios, que ofrecieron un aumento del 15 % y el gremio quiere un 27 %

| Publicado en Edición Impresa

El titular de la Federación Nacional de Camioneros, Hugo Moyano, confirmó la convocatoria a un paro nacional del sector para este jueves, sin piquetes, en reclamo de un aumento salarial del 27 por ciento en el marco de la discusión paritaria.

De esta forma, en una conferencia de prensa ofrecida en la sede del gremio de camioneros, en el barrio porteño de San Cristóbal, el dirigente ratificó la medida de fuerza que ya había sido anunciada la semana pasada, en medio de un fuerte cortocircuito con el gobierno de Mauricio Macri.

Acompañado por su hijo, el también dirigente camionero Pablo Moyano, y por miembros del consejo de directivo de la Federación, el ex jefe de la CGT ratificó la medida de fuerza abarcará “todas las ramas” del sector, entre las que mencionó el transporte de caudales, la distribución de combustible, la recolección de basura, el correo y servicios de logística.

“He mantenido un encuentro con la cámara empresaria y me dijeron que no están en condiciones de dar el aumento del 27 por ciento que solicitamos. Ante esta negativa empresaria, vamos a cumplir con la medida de fuerza”, aseveró el titular del gremio de camioneros y presidente del club de fútbol Independiente.

Luego de solidarizarse con los trabajadores de un ingenio azucarero de Salta que cerró y causó más de 700 despidos, Moyano anunció la solidaridad del gremio camionero con los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba, que -dijo- aún no cobraron sus salarios “porque la empresa aplica una política de ajuste como el gobierno nacional”.

En tanto, al ser consultado sobre el rol que jugará el gremio de camioneros en caso de que la CGT decida realizar un paro general, Moyano respondió que la postura que asumirá surgirá de “la consulta con nuestros trabajadores, que son los que decidirán en asamblea qué hacer”.

En tanto, al pasarle la palabra al dirigente Omar Pérez, que representa al sindicato de camioneros en la CGT a través del cargo de secretario gremial, éste criticó a sus pares de la central obrera al manifestar que “no están a la altura de los acontecimientos que viven los trabajadores”.

“La CGT no está a la altura de los acontecimientos que viven los trabajadores”

De esta forma, hizo referencia a la decisión del consejo directivo de la CGT de postergar la definición de la fecha de un posible paro general luego de una reunión mantenida el jueves último en la Casa de Gobierno, que marcó el inicio de un diálogo que tendrá su continuidad hoy (ver aparte).

“Vamos a parar, a dejar de conducir, y lo haremos en una estación de servicio, o al costado de una ruta. Que se olvide de nosotros porque no vamos a hacer nada que no corresponda y que no tenga que ver con el derecho que tenemos”, dijo Moyano para negar bloqueos en caminos y rutas.

“Nos parece que esta idea de que ahora quieren hacer algo a la brasilera nos parece una metodología extorsiva. No vamos a permitir de ninguna manera que la Argentina sea bloqueada porque a un sindicato se le ocurra bloquear un país. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que estas cosas no pasen”, expresó hace unos días la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

OTRO PARO Y EL MUNDIAL

La realización del paro nacional de camioneros coincidirá este jueves con un paro nacional convocado por la CTA de los Trabajadores, encabezada por Hugo Yasky, y la CTA Autónoma, liderada por Pablo Micheli.

En ese marco, la Confederación de los Trabajadores de la Educación (Ctera) confirmó que participará de esa medida de fuerza, con lo cual ese día -fecha en la que también comienza el Mundial de Fútbol- quedaría afectado el normal desarrollo de las clases en las escuelas públicas de todo el país.

Los camioneros reclaman un alza en sus salarios más allá del 20 por ciento -al 15 % se sumó una recomposición del 5 %- que la administración Macri pretende para los acuerdos entre gremios y empresas para 2018.

Los camioneros sostienen que sólo en los primeros cuatro meses la inflación acumuló casi un diez por ciento, con una retracción de la actividad económica y el consumo.

Diferentes consultores privados estimaron que la inflación escalará en 2018 por encima de un 27 por ciento.

En los últimos meses, Moyano ha mantenido un fuerte enfrentamiento con el Gobierno de Macri, al que acusa de impulsar las diversas investigaciones judiciales que le afectan.