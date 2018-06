Rinaudo: "Somos concientes de que tenemos que hacer una buena campaña"

El volante central de Gimnasia, Fabián Rinaudo, habló en conferencia de prensa tras el entrenamiento de hoy y señaló que en el plantel hay conciencia de que en este torneo será necesario sumar puntos.

"No estamos en el fondo del mar pero sabemos que tenemos que sumar. Pedro viene para eso, para concientizar y ordenar aquello que se desordenó. Somos concientes de que tenemos que hacer una buena campaña. Es el torneo que hay que sumar", dijo uno de los referentes del grupo.

Respecto al arribo de Troglio, consideró que "Pedro conoce más que nadie a Gimnasia, sabe de momentos buenos y malos y este es un momento de alarma, somos concientes".

En cuanto a su futuro, no dio precisiones ya que remarcó que no tuvo ofertas: "Los sondeos y lo que se habla, pero nadie habló conmigo y no puedo responder sobre eso porque no sé nada".

Sobre el mercado de pases, Fito manifestó que "hay muchos chicos y ya lo dijo Pedro, no se puede tirarles la responsabilidad, es evidente que el equipo necesita gente de jerarquía. Gente de experiencia para que ayuden a los pibes, para que jueguen más liberados".