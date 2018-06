Nutrida asamblea por la autonomía de colegios pedagógicos de la Región

Una resolución oficial busca aplicar un nuevo criterio de selección docente en esos servicios educativos. Se abrió un canal de diálogo

“Fui alumna y me reconecté con la escuela cuando tuve que decidir dónde llevar a mis hijos; dictar una resolución como la que plantean es no comprender una experiencia educativa muy valiosa y original” Sofía Calvente (Madre y ex alumna)

“En este momento, por una resolución del ministerio, esta escuela que ustedes tanto manifiestan valorar ya no existe, y es nomás una escuela pública como cualquier otra”. Tajante, la frase enunciada anoche durante una reunión de padres y maestros por uno de los referentes directivos del Instituto Themis Speroni marca el tenor de la gravedad que allí le atribuyen a una medida oficial que obliga al establecimiento a encuadrar la selección de sus educadores en lo que marca el Estatuto Docente.

El encuentro tuvo lugar en la sede citibelense de la escuela, situada en camino General Belgrano y 465. Ante varios centenares de personas, representantes del establecimiento, que se autodefinen como un cuerpo sin jerarquías, explicaron por qué a su juicio están frente a “un misil a la línea de flotación del proyecto educativo” -una experiencia singular que tiene pocos puntos de contacto con las de los colegios convencionales- y hablaron de entrar en un “compás de espera” mientras se abren canales de diálogo con la Dirección General de Cultura y Educación provincial que interpretaron como “una luz de esperanza”.

Aunque no fue leída durante el cónclave, la resolución 1610 de la DGCYE insta al Speroni, ampliamente conocido como “el Pedagógico” a adecuarse a “la Ley de Educación Provincial N°13688 y al Estatuto del Docente Ley N°10579, modificatorias y decretos reglamentarios, de conformidad a las conclusiones de la dirección de Auditoría”.

Esto implica que se nombrará un funcionario normalizador o interventor para supervisar el cumplimiento de la medida, que en nuestra región afectará a los cuerpos docentes del Jardín de Infantes N°966, la Primaria N°130, la Secundaria N°35, el Instituto Superior de Formación Docente N°94, los anexos de Villa Elisa -La Garza y El Rincón-, y la Escuela Nº2 de Barrio Jardín.

Desde sus orígenes privados hace 60 años, pasando por su nacionalización en 1984 y su paso a la órbita provincial una década después, las incorporaciones al plantel del Pedagógico se deciden sin listados, puntajes ni concursos abiertos; una asamblea de la que participan todos los maestros es la encargada de aprobarlas o rechazarlas, por consenso. Si afloran discrepancias, no son resueltas mediante el voto. Los elegidos, que suelen tener alguna vinculación con el propio instituto, “se comunican a Educación, que paga los sueldos”.

“El sustento histórico en el grupo de profesores lo brindan los egresados y ex alumnos, pero no es excluyente” aclaran en el colegio, que tiene un millar de chicos en su matrícula, ingresados por sorteo aunque los hijos de ex alumnos y docentes tienen prioridad.

Anoche, una minuciosa exposición de Juan Carlos Videla, quien dirigió el Instituto a lo largo de tres décadas, repasó el marco de respaldo legal, tanto en el ámbito nacional como provincial, en que funcionó históricamente y los diferentes intentos por normalizarla. Habló de que el proyecto prospera a partir del “voto de confianza” de los padres, y justificó como un criterio “igualador” que no se tomen en cuenta los puntajes docentes convencionales para los nombramientos.

“La piedra angular, la médula de todo esto es la autonomía en la designación de los maestros” se expresó, mientras algunas voces advertían que “tendría que haber criterios objetivos de idoneidad”, y pidieron mayor transparencia y precisión a la hora de comunicar decisiones. En ese sentido, las autoridades del Speroni contraatacaron considerando que “cuando se toma a alguien, con que tenga el título de maestro ya estamos ante un sello concreto de idoneidad”.

En la DGCYE no ven con buenos ojos que en el Pedagógico “los ingresos al plantel docente se dan por medio de un sistema interno que no permite saber si los seleccionados poseen o no título, qué cargos ocupan y cuáles son sus aptitudes, y no son pasibles de sanciones, ya que no se abren sumarios. Pero a la hora de recibir reclamos o pagar indemnizaciones la cara la ponemos nosotros”.

En sintonía con ese planteo, desde el auditorio se propuso crear alguna clase de marco reglamentario para intentar convertirlo en ley “y no andar dependiendo del humor de los funcionarios de turno”. Algunos rasgos salientes del Speroni son que allí no hay más de 25 chicos por curso; no se usa el guardapolvo; no se toman exámenes, ni labran amonestaciones. Los chicos, además, colaboran con las tareas administrativas, la higiene y el mantenimiento”.