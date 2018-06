Inadmisible caos vial por las obras en la bajada de la Autopista

| Publicado en Edición Impresa

Si bien es cierto que en nuestra Región existe una imperiosa necesidad de impulsar distintas obras públicas de magnitud, en especial las que atañen a las estructuras hidráulica y caminera –y de que, en muchos casos, se ha demorado décadas en iniciarlas- la experiencia técnica aquilatada enseña que esos trabajos deben y pueden desarrollarse, sin que se conviertan en un grave trastorno para el desplazamiento de las personas y los vehículos en la vía pública.

Ahora, tal como lo destacó una nota publicada ayer en este diario, las obras de remodelación que se realizan en la rotonda de 120 y 32 han convertido al tramo de la bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires en un verdadero calvario para quienes transitan por ella, atrapados por el gigantesco embotellamiento de tránsito que se forma.

En las horas picos, recorrer la pequeña distancia que va desde la bajada de la autovía hasta la rotonda insume un tiempo tan prolongado que, según ejemplificaron los damnificados, “se tarda casi lo mismo hacer el viaje completo de la Autopista, como en recorrer estas pocas cuadras”.

En ese lugar centenares de autos y colectivos avanzan, literalmente, a paso de hombre y, muchos de ellos, como es habitual en estos casos, apelan al recurso de “habilitar” calles laterales, improvisándose así recorridos tan espontáneos como peligrosos para los peatones y para los propios conductores.

Cabe señalar que similares problemas –aún cuando no tan críticos como los que se plantean en la bajada de la Autopista- se presentaron ante la obra de de reconstrucción de un puente sobre el camino Centenario a la altura del Distribuidor Benoit. En los primeros tiempos esos trabajos se tradujeron en una suerte de vale todo para los automovilistas, registrándose entonces momentos de verdadero caos vial.

A su vez, un tiempo antes se vivió la misma experiencia negativa, originada por la repavimentación y ampliación de avenida 122, que fue representativa –por las demoras que insumió, por los innumerables problemas que le creó a los vecinos y al tránsito- de lo que ha ocurrido con muchas obras públicas, especialmente con las referidas a remodelaciones de avenidas y reparaciones de calles.

Sin perjuicio de que debe impedirse a los conductores que “imaginen” nuevos caminos, poniendo en peligro la integridad física de terceros, y, en su caso, aplicarles las sanciones previstas por las leyes del tránsito, le incumbe también a las autoridades responsables evitar que las obras públicas causen demoras irritantes y se traduzcan, inclusive, en riesgos de diversa naturaleza.

De las autoridades no se espera la habitual respuesta: “Se quejan cuando no se hace y también se quejan cuando se hace”. Pero en el caso de la rotonda de marras no es un detalle menor que los trabajos que ahora se realizan, son complementarios de otros terminados hace menos de un año y que estuvieron mal hechos. A los responsables de las obras sólo se les pide que elaboren planificaciones racionales, de modo que la programación de los trabajos permita una fluida ejecución, reduciéndose al mínimo perjuicios o molestias que nada tienen que ver, desde luego, con la finalidad positiva que debe ser intrínseca a toda obra pública.