Arranca el juicio oral al acusado de asesinar a su mujer embarazada

Daniel Lagostena será juzgado desde hoy por el femicidio de su pareja embarazada, Erica Soriano, vista con vida por última vez en agosto de 2010 en Lanús. Será en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora, en Banfield.

Lagostena (55) llega al juicio detenido e imputado de “homicidio en concurso ideal con aborto en contexto de violencia de género”, que prevé perpetua. Se estima que van a declarar entre 60 y 70 testigos, y que las audiencias se extenderán hasta el 15 de junio. “Lo que pase con él no me importa, quiero saber que pasó con mi hija, tengo la ilusión porque si no sabe en el juicio no se sabrá en ningún lado”, dijo Esther Soriano, madre de Erica y una de las primeras testigos citadas a declarar.

En la elevación a juicio se dio por acreditado que el 20 de agosto de 2010 Lagostena y Erica (30), tras visitar a un ginecólogo en Capital Federal, se dirigieron a su domicilio en Lanús, donde ya se encontraba una persona no identificada hasta ahora que utilizó el teléfono de línea para llamar a una pizzería a las 22.01. En base al estudio de otros llamados, se estableció que a las 22.13 Erica habló con una amiga, quien luego declaró que se dio cuenta que en el viaje iba peleando con Lagostena.

Según la investigación, cerca de la medianoche, el imputado comenzó a intercambiar mensajes con su sobrino Brian Poublán (25), hijo de su hermana, con quien hasta entonces no tenía un trato cotidiano ni habitual.

Alrededor de las 5 del día siguiente, un teléfono celular a nombre de la madre del joven registró llamadas salientes en el centro porteño y la Costanera Norte, y luego se activó en Lanús, cerca de la casa del joven y su madre. La intensidad de llamadas (seis entre las 5.05 y 5.53) llamaron la atención de los investigadores porque no era habitual el uso horario ni el patrón de comunicación y lo que se cree es que se dieron en el lapso durante el cual se hizo desaparecer el cuerpo de Erica.