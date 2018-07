Los chicos están de vacaciones

| Publicado en Edición Impresa

Los equipos que juegan en las diversas ligas locales, en especial, los chicos, ya comenzaron a disfrutar del merecido descanso.

Estas vacaciones por el receso de invierno vienen como anillo al dedo, después de un primer semestre intenso.

Ahora, es el momento de recargar las pilas, bajar un cambio y disfrutar de las salidas en familia y con amigos.

A propósito del parate, la Liga Amateur Platense, por ejemplo, no tendrá actividad el próximo fin de semana. La competencia se reanudará recién el sábado 28, con el desarrollo de la decimotercera fecha de la Zona 1 y la última de la Zona B, donde ya se registraron la mayoría de los campeones. Se trata de Las Malvinas (2008), Talleres (2009), Alumni (2010) y For Ever (2011). Solo falta definir la 2007.

LISFI, por su parte, volverá a las canchas el sábado 28, con la 17º fecha en los tres grupos.

APLAFI, en tanto, no habrá fecha este fin de semana. El 28 solo se juega la Zona Clausura. El resto retorna el sábado 4 de agosto. Los mimo sucede con LIFIPA, donde este sábado habrá dos postergados.