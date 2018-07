Quino pidió que no le coloquen el pañuelo celeste a Mafalda

En un comunicado que salió a la luz en las últimas horas, el creador de Mafalda Joaquín Lavado solicitó que su personaje no sea identificado con el pañuelo celeste, el símbolo del colectivo "Salvemos las dos vidas" que se opone a la legalización del aborto.

Según sostuvo el caricaturista gráfico, en ningún momento autorizó a que la imagen del icónico personaje de historietas utilizara este distintivo ya que no refleja su posición. “Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones”, escribió Quino.

El comunicado fue difundido luego de que el dibujante se enterara que en las redes sociales andaba circulando una imagen de Mafalda con pañuelo celeste que él no dibujó y una falsa declaración en la que reivindicaba la posición del colectivo "Salvemos las dos vidas".

Fue en este marco que a través del abogado Fabián Salvioli, especialista en Derechos Humanos, se reveló el comunicado de Quino por esta campaña falsa.

Comunicado oficial de Quino, para compartirse.

Se han difundido imágenes de Mafalda con el pañuelo azul que simboliza la oposición a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No la he autorizado, no refleja mi posición y solicito sea removida.

Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones

Cordialmente.

Joaquín Lavado (Quino), DNI 6.851.982

Por otro lado, desde la página oficial de Mafalda se explicita que Quino no ha hecho pública su postura con respecto al aborto, pero sí reveló estar a favor de los derechos de las mujeres.