Justina, el nombre que marcará “un antes y un después” en la donación de órganos

Tal vez sin proponérselo, la nena de 12 años que murió esperando un corazón se convirtió en paradigma de una lucha que salvará vidas

Una historia triste, dolorosa, también puede encontrar cierto destino feliz. Así, al menos, lo entienden quienes celebran por estas horas la aprobación de la llamada “Ley Justina”, cuyo nombre no es más que un homenaje a la nena de 12 años que murió en noviembre pasado esperando un transplante que nunca llegó y que, acaso sin quererlo ni proponérselo, terminó siendo la cara de una cruzada que promete marcar un antes y un después en materia de donación de órganos en nuestro país.

Justina Lo Cane tenía 12 años cuando murió el 22 de noviembre pasado, mientras esperaba por un trasplante de corazón. Su caso despertó interés nacional y tocó las fibras más sensibles de nuestra sociedad, tanto que la historia de esta nena de cara angelical motorizó una campaña (MultiplicateX7) para incentivar a la gente para que se inscriba como donante voluntario.

Hoy, ya establecido que todos los argentinos mayores de 18 años sean considerados donantes -salvo aquellos que manifiesten expresamente lo contrario-, quienes siguen la temática coinciden en que la historia de esta chica generará un quiebre y posibilitará agilizar todo el proceso de donación que, al menos hasta ahora, era un verdadero impedimento para las miles de personas que están en lista de espera.

“La ‘Ley Justina’ es una mejora de la legislación que teníamos, que es muy importante, pero había quedado un poco desactualizada”, asegura Alberto Maceira, presidente del Incucai y quien estuvo presente en el recinto al momento de la votación. “Con esta modificación se agilizará el proceso de donación y trasplante -remarcó-, porque se mantiene la figura del donante presunto pero con menos trabas burocráticas, porque ya no hace falta la firma de la familia en el testimonio de última voluntad”.

Otro aspecto que incluye la nueva ley de trasplantes de órganos y tejidos que fue sancionada por el Congreso de la Nación (lo hace en su artículo 23) es la posibilidad de trasplante renal cruzado con donante vivo, una modalidad que se popularizó bastante a partir de 2015, cuando la realizó el periodista Jorge Lanata.

Según resumen los especialistas, el trasplante cruzado es una estrategia de trasplante con donante vivo que se basa en cruzar donantes entre pares que son incompatibles entre sí, o que buscan mejorar su situación de trasplante.

El hablar de “un antes y un después” de la “Ley Justina” no parece algo caprichoso: hasta ahora, se sabe, sólo eran tomados como donantes quienes se registraban como tales y, en caso de no haber dejado constancia de su voluntad por la afirmativa o la negativa, era la familia la que debía tomar la decisión en el momento de ser informada de la muerte cerebral de su ser querido.

Pero además, la iniciativa, que fue aprobada con el voto positivo de todos los diputados presentes, plantea también la creación de servicios hospitalarios de procuración en establecimientos sanitarios “para garantizar cada una de las etapas del proceso”, y establece un “régimen de capacitación permanente para el recurso humano afectado al proceso de donación y trasplante”.

Para Carlos Marino, autor del proyecto de ley, a partir de ahora “las 14 mil personas que están esperando un trasplante pueden tener su oportunidad. Y de esta manera, estamos liberando a la familia de tener que tomar la decisión”.

La madre de Justina, por su parte, se puso al frente de la lucha y no bajó los brazos ni aún en su peor momento, cuando el trasplante no llegó y Justina finalmente falleció. “Yo sé que ella me abraza y me dice ´lo logré mamá´”, dijo tras aprobarse la ley. Y sus palabras tampoco parecen exageradas sino una realidad pura que conmueve: cuando Justina entró en la lista de espera para un corazón en el Incucai, le pidió a su familia iniciar una campaña para concientizar sobre la importancia de la donación de órganos.

Su papá, Ezequiel, la ayudó a crear la campaña “Multiplicate por Siete”, que se viralizó con el hashtag #LaCampañaDeJustina. “El concepto detrás del nombre es que si uno es donante, su vida se multiplica por siete al momento de partir”, habían explicado.

La familia de Justina fue aplaudida por los parlamentarios tras la votación en el recinto. Fue un aplauso para ellos -por su valor y su lucha- pero también para ella, Justina, acaso la verdadera heroína en este cambio de paradigma.

