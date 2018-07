Otra derrota de Albatros que sigue sin ganar de local

| Publicado en Edición Impresa

Albatros no pudo como local y volvió a caer, esta vez por 32 a 6 ante CASA de Padua por la 11ra fecha del torneo de Primera C de la URBA.

El partido para el conjunto de 135 y 515 comenzó bien porque en los primeros minutos dominó al rival y propuso intentar jugar bajo una intensa lluvia.

A los seis minutos Albatros abrió el marcador con un penal de Diego Polari, pero el visitante no tardó en reaccionar por la misma via y empatar el partido. Promediando la mitad del primer tiempo, Polari otra vez puso al frente al Tricolor.

Sin embargo, Padua empezó ajustar detalles y antes de irse al descanso dio vuelta el partido con un try y un penal.

El complemento fue parejo y el 13 a 6 del marcador se mantuvo hasta los 35 minutos. Albatros no pudo doblegar nunca la defensa rival y Padua, con un try penal y dos tries -uno convertido- sobre el cierre, dilapidó la esperanzas del equipo de Daniel Maglio y Eduardo Ramos Alvelo de sumar los primeros puntos de local en el torneo.

La próxima fecha el Tricolor será recibirá a Lanús.

Así formó de Albatros: A.Cicchino (C), L.Bombini, J.I.Iza, G.Nisii, A.Toledo, G.Filsner, L.Benavídez, T.Bisceglia, F.Martinetto, S.Feldman, L.Elizondo, R.Roletto, F.Santín, D.Polari y I.Mac Dougall. Ingresaron: D.Romitti, R.Cacivio, L.Lafuente y M.Sorino.

Por su parte, Berisso no pudo con Los Pinos y cayó por 39 a 7 por la 10ma fecha del certamen de Tercera División. La semana que viene será local ante Campana.

Además hoy desde las 12 hs. y por la 5ta fecha del torneo Empresarial de la URBA, Ensenada enfrentará a Cerámica San Eduardo en cancha del CAR en el Pato.