El carácter de Gimnasia cosechó orgullo y ahora sueña en grande con eliminar a Boca

Por MARTÍN MENDINUETA.- El empuje de Rinaudo fue guía clave para el resto. Con esa actitud debe jugar en Córdoba

No siempre hay que ganar de local para que la gente aplauda. Los hinchas “triperos”, que obviamente querían una victoria ante Rosario Central, se fueron satisfechos del estadio del Bosque sin haber conseguido el premio mayor.

¿Cuál fue el motivo que los hizo aprobar la actuación del equipo? ¿Qué fue lo que les gustó? Sin dudas, la entrega de energías y el modo decidido de plantarse en el campo frente a un rival de mayor poderío fueron las virtudes más seductoras. Verlo correr, marcar y buscar con intensidad mayúscula significó la recompensa que su gente había ido a buscar. La tribuna es un termómetro que no suele fallar; cuando aprueba es porque se siente identificada con lo que está viendo del otro lado del alambrado.

Los hinchas no son tontos, saben donde está parado hoy Gimnasia y, por eso, se ubican lejos de exigirle aquello que no puede dar. El juego albiazul, el mismo al que le falta mejor generación y mayor precisión, sigue en deuda, pero su carácter goza de buena salud. Y aquí, exactamente en esta arista de su identidad colectiva, hay que reconocerle méritos a su director técnico. Esta es una marca registrada de Pedro Troglio. Sus equipos pueden jugar bien, regular o mal, pero es un conductor que detesta la tibieza.

La presión constante que ejerció el “Lobo” contra un mediocampo “canalla” con intérpretes de muy buena técnica hizo que en la imagen final el local saliera mejor parado. Si bien no hubo llegadas claras, sólo aproximaciones generadas en gran parte por el fervor y la decisión de concebirlas, fue el anfitrión quien mostró más ganas de llevarse todo lo que había en juego.

¡CÓMO NO VA A PONER A ROSALES!

Sobre el reproche que uno o varios hinchas le hicieron a Troglio por haber hecho ingresar a Santiago Rosales para que juegue el último cuarto de hora, sólo hay que escribir que pareció algo tan fuera de lugar como difícil de comprender. ¡Cómo no va a poner a Rosales! El entrenador tiene el derecho de incluir y sacar a quien le parezca, y la obligación de intentar la mejora de todos y cada uno de los jugadores que integran el plantel. Además, ¿qué hizo tan grave Rosales como para merecer el castigo de no ser tenido en cuenta nunca más? ¿Jugó mal? Sí, pero eso no quita que no pueda recibir pequeñas nuevas oportunidades saltando desde el banco de suplentes. Si continuara decepcionando entonces, naturalmente, también dejarán de citarlo como hombre de relevo y perderá lo poquito que hoy tiene.

Aquellos hinchas que no comulgan con la idea futbolística de Troglio tienen todo el derecho a expresarlo, pero recriminarle haber puesto a un refuerzo que llegó con un alto grado de aceptación popular y que encima podría haber ayudado a que el equipo atacara de mejor forma, parece un castigo absurdo.

¿POR QUÉ NO CREER EN QUE SE LE PUEDA DAR?

El partido ante Boca por Copa Argentina representa para Gimnasia la oportunidad de vivirlo con adrenalina, de disfrutarlo desde ahora, de planificarlo sin perder el optimismo y de sentirlo junto a sus hinchas como una prueba distinta a todas las que viene afrontando.

No irá como favorito y sabiendo que cada situación del partido le demandará una exigencia extrema, pero esto es fútbol y tanto Boca como Gimnasia saben que nadie gana antes de jugar. Potenciar la entrega que tuvo frente a Central debe ser uno de los caminos a recorrer. Procurar alcanzar la mejor versión de su juego debe ser el objetivo central de este equipo que, recién ahora, se está poniendo erguido en la batalla por la permanencia.

Perder ante uno de los más poderosos del país no le restará en el promedio, ni le hará daño a su autoestima. Tiene que jugar con el corazón en la mano y su gente se lo va a reconocer. Es una linda oportunidad que le presenta un torneo especial que ofrece sorpresas a cada rato. ¡Cómo no va a soñar con dar el gran golpe! Sin adrenalina y sin sueños no se puede vivir.