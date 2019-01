Con cinco argentinos y sin Del Potro comenzará mañana el primer Grand Slam de 2019

El Abierto de tenis de Australia, primer Grand Slam del año, comenzará mañana con la participación de cinco argentinos y sin el tandilense Juan Martín Del Potro, número 5 del ranking mundial, ausente por lesión.

Diego Schwartzman, Leonardo Mayer, Guido Pella, Federico Delbonis y Guido Andreozzi serán los representantes en el Open australiano, que se jugará sobre superficie dura, repartirá premios por 21.410.260 millones de dólares y tendrá como máximo preclasificado al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic.

Guido Andreozzi, ubicado en el puesto 80 en el ranking ATP, será el primer argentino en debutar mañana, desde las 21 hora de nuestro país (las 11 de la mañana del lunes en Melbourne, en la cancha 22), contra el italiano Stefano Travaglia (139). Schwartzman, quien será el cabeza de serie número 18, jugará en primera ronda ante el alemán Rudolf Molleker (207), un tenista proveniente de la clasificación.

El "Peque" llega a Melbourne tras caer en la semifinales del torneo de Sidney ante el italiano Andreas Seppi por 7-6 (7/3) y 6-4. Si avanza en el cuadro del Australian Open, el porteño podría encontrarse en la tercera ronda con el español Rafael Nadal.

Justamente Nadal fue quien lo eliminó en la cuarta ronda del Abierto de Australia en 2018, el mejor año de Schwartzman en el circuito ATP, ya que el tenista de Náutico Hacoaj conquistó el ATP 500 de Río de Janeiro -el título más importante de su carrera individual- al ganar la final ante el español Fernando Verdasco; alcanzó su mejor ranking ATP (fue número 11 en junio) y terminó entre los 25 mejores por segunda temporada consecutiva.

Nadal, el zurdo número dos del mundo, que no juega oficialmente desde el US Open por una serie de lesiones, se medirá en el debut ante el australiano James Duckworth (238, invitado por la organización). "De no sentirme bien para jugar, no estaría acá", confió Nadal, ex N°1 y vencedor de 17 títulos de Grand Slam.

Por otra parte, el correntino Leonardo Mayer (54 del ranking) debutará -en la madrugada del lunes, hora de la Argentina- ante el chileno Nicolás Jarry (43), el bahiense Guido Pella (54) frente al portugués Joao Souza (44) y el azuleño Federico Delbonis (77) contra el australiano John Millman (38). Si supera al tenista local, a Delbonis podría tocarle nada menos que el escocés Andy Murray en la segunda ronda.

Murray volverá al circuito ATP luego de una larga inactividad y declaró que este Grand Slam podría ser su último torneo ya que arrastra una dolorosa lesión de cadera hace dos años. "Andy, no dejes de intentarlo. Seguí luchando. Puedo imaginar tu dolor y tu tristeza. Espero que puedas superar esto. Merecés retirarte en tus propios términos. Queremos verte feliz", fue el mensaje que le envió Del Potro -quien retomará la actividad el 18 de febrero en el torneo de Delray Beach- a Murray.

El suizo Roger Federer, que buscará defender la corona y conseguir su título 100 de su carrera, tendrá en primera ronda al uzbeko Denis Istomin. "Tener 99 títulos está bien pero ojalá llegue a los 100 en Australia", declaró Federer, de 37 años, campeón de 20 Grand Slam y vencedor en las dos últimas ediciones del Abierto australiano.