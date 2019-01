“El margen de error que tenemos es de tres partidos”

El entrenador fue claro sobre la situación del Lobo y aclaró: “Tenemos que hacer que cada victoria nuestra les duela a los que viene atrás”

Gimnasia continúa con los trabajos de pretemporada de cara al debut oficial frente a Atlético Tucumán. Y en lo que fue una nueva conferencia de prensa, Pedro Troglio analizó la actualidad del equipo, el presente de Franco Mussis y Alexi Gómez y la necesidad por contar con Maximiliano Cuadra y Brian Mansilla.

Sobre el mercado de pases albiazul, el DT se mostró ciertamente ansioso y con un dejo de preocupación por una negociación que todavía no tuvo sus frutos.

Al respecto, Troglio explicó: “Cuadra, Mansilla y Merlini son los nombres que estamos buscando para engrosar un poco lo que es de mitad de cancha hacia adelante. En cuanto a los centrales no hay nada en camino”. Sin embargo, luego aclaró: “Hay algo con lo que nos encontramos, que son los números que se manejan. Están bastante a contramano de la realidad del Club y no podemos. Entonces es un choque bastante fuerte porque nos damos cuenta de la realidad de otros clubes y estamos lejos de esas posibilidades. Así que ojalá que se pueda porque se necesita cuanto antes alguno más”, confió.

Sobre los mismos, el DT descartó algún hipotético Plan B.

“Es muy difícil encontrar en un mercado de diciembre planes buenos y baratos. Entonces no los tengo. Pero sí sé que los necesitamos. Necesitamos aunque sea uno de estos. Ojalá que se pueda dar. También entiendo que es una locura los números que se manejan y que piden por préstamos. Entonces, ojalá que se pueda bajar para poder traer a alguno de estos jugadores”, reconoció.

El Lobo ya tiene en sus filas a Franco Mussis y al peruano Alexi Gómez, dos deseos del entrenador. Con respecto a la actualidad de ambos, Troglio fue claro: “Alexi dejó de jugar en noviembre y llevaba dos meses de entrenamientos sin un rigor más fuerte. Entrenaba con un profe, pero no es lo mismo que entrenar con un el equipo y las intensidades que trabajamos. Es un tipo con un corazón muy grande y con una predisposición a lo físico y a captar la condición física rápido”, sostuvo. “A Franco le va a costar un poco más capaz porque estuvo mucho tiempo parado. Es la primer pretemporada que tiene, pero está haciendo un esfuerzo enorme. Es otro tipo con un gran corazón. Entonces, en ese sentido, a veces les preguntás si quieren bajar un poco o salir en el segundo tiempo en las prácticas y te dicen que no. Eso es muy bueno para encontrar rápido la condición física que necesitan”, explicó.

Seguidamente Troglio analizó la delicada situación del Lobo en cuanto a los promedios y aclaró tener poco margen de error. “Tres partido nada más. Son los que le llevás al equipo que te sigue en lo inmediato. Está a dos partidos y medio. Si vos ganás tres, obligás a los demás a ganar seis. Esa es una ecuación que hay que hacer. Pero si perdés uno y se te acercan, el margen es muy chico”, sostuvo para luego explicar: “Nosotros tenemos que tratar de ganar bastante para llegar a clasificar a una copa. Vamos con la idea de ganar lo máximo posible para que cada victoria nuestra le duela a los que vienen atrás. Cada victoria tuya obliga al que viene atrás a tener que ganar mucho más, y eso es lo que vamos a intentar”, reflexionó.

Ya sobre el cierre, el DT se refirió al equipo para el lunes y aclaró: “A Melluso no lo vamos a poner. No lo vamos a arriesgar. Coronel va a ir de a poco. Va a estar con el grupo, pero no creo que sea desde el arranque”.

Por último, Troglio apuntó a las situaciones de Faravelli y Tijanovich, quienes tienen contrato hasta junio próximo. “Eso es una preocupación muy grande. La no resolución de los contratos, hace que el jugador no esté concentrado totalmente en lo que necesito. Estaría ideal que todo esté arreglado antes de empezar a jugar. Ya me ha pasado de tener jugadores en peleas de transferencias y de no renovaciones y es complicado. Quiero que solamente piensen en jugar”, finalizó.