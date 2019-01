Primer amistoso del año para Estudiantes

El Pincha disputará dos partidos. Para los titulares jugarán Díaz y el colombiano López. En los suplentes podría estar Palito Pereira

Llegó la hora de ver el primer partido amistoso del año de Estudiantes, que hoy desde las 10 enfrentará a Tristán Suárez en el Country de City Bell, con la ansiedad lógica y la expectativa de ver nuevos movimientos de cara a la segunda parte de la Superligera.

El equipo que dirige Leandro Benítez profundizó, en su segunda semana de preparación, la puesta a punto y busca ensamblar el equipo titular con las incorporaciones del ex Banfield, Enzo Kalinski; el volante uruguayo Manuel Castro y el delantero colombiano Edwar López, mientras sorprendió el regreso a la institución del lateral Alvaro Pereira, de 33 años, tras su paso por Cerro Porteño, de Paraguay.

Durante la jornada de ayer, el DT probó con trabajos tácticos y puso en cancha dos equipos y, aunque no lo confirmó, la formación que jugará hoy estaría integrada por Mariano Andújar, Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Juan Ignacio Díaz e Iván Erquiaga; Iván Gómez, Rodrigo Braña; Nahuel Estévez, Edwar López, Gastón Fernández y Lucas Albertengo.

En este equipo, con un 4-2-3-1 inicial, se destaca la presencia del pibe Juan Ignacio Díaz como segundo marcador central en reemplazo de Fabián Noguera (se fue a Santos y su continuidad no está garantizada) y Gastón Campi (con una molestia no se entrenó los últimos dos días).

Además, Erquiaga arranca por delante de todos en la lucha por el lateral izquierdo y una pareja de doble cinco con más marca que manejo.

De los refuerzos el que se mete es el colombiano Edwar López, que causó buena impresión por la punta izquierda. De los tres que llegaron es el único que jugará en ese equipo principal, que se presentará.

En relación a los futbolistas que no fueron parte de la actividad futbolística, tanto Gastón Campi como Mariano Pavone, trabajaron de manera diferenciada debido a molestias, mientras que Matías Pellegrini no será parte en el debut del certamen ya que acumula cinco tarjetas amarillas. Contra San Lorenzo, en la última fecha de la Superliga, recibió la quinta tarjeta.

¿Palito Pereira se mete en el segundo equipo?

A continuación del partido principal (no está confirmado pero primero jugarían los titulares) se presentará un segundo equipo de Estudiantes, que despertará no menos interés que el otro conjunto.

Como primera medida porque participarán dos de los tres refuerzos, el uruguayo Manuel Castro y el volante central Enzo Kalinski. El primero todavía no pudo meterse dentro de los once principales y el ex Banfield debe correr detrás del Chapu Braña y el juvenil Iván Gómez, uno un histórico y otro la mayor promesa en ese sector de la cancha.

Pero, como si no alcanzara con ver a dos de los tres refuerzos, podría jugar Álvaro “Palito” Pereira, el lateral izquierdo que regresó luego de un año y medio en Cerro Porteño. Como Campi está en duda, el pibe Díaz jugará en el principal equipo y para los suplentes lo hará Fernando Evangelista como segundo marcador central. Entonces el uruguayo actuará como lateral. Buena chance para mostrarse ante el técnico y los hinchas.

El equipo alternativo del Pincha para medirse ante Tristán Suárez formará con: Daniel Sappa; Matías Ruiz Díaz, Nicolás Bazzana, Fernando Evangelista, Álvaro Pereira; Manuel Castro, Fernando Zuqui, Enzo Kalinski, Matías Pellegrini; Pablo Lugüercio y Francisco Apaolaza.

Algunos jugadores que fueron perdiendo terreno en esta pretemporada son Jacob Murillo (en realidad nunca lo tuvo), Carlo Lattanzio y Juan Bautista Cejas. Los dos últimos podrían marcharse a préstamo para que puedan encontrar ritmo futbolístico ya que en Estudiantes arrancan desde muy atrás en la consideración del entrenador.

Los socios ingresarán gratis

El Club Estudiantes hizo saber que hoy, en ocasión del encuentro con Tristán Suárez, los socios ingresarán gratis al Country Club de City Bell con su carnet y cuota al día. En cambio, los no socios deberán abonar entrada para ingresar al predio albirrojo, donde el plantel del “Chino” Benítez disputará su primer partido de preparación. La entrada tendrá un valor de $150.

El Pincha jugará el miércoles 16, también en horario matutino y en City Bell, ante Sacachispas, equipo de la B Metropolitana, mientras que luego se medirá en Chile, el sábado 19, frente a Colo Colo en Santiago de Chile. Esos serán los últimos dos amistosos del equipo antes del debut contra Vélez, el lunes 28/1.

Enzo Kalinski y el uruguayo Castro, otros refuerzos, lo harán en el segundo equipo