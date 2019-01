Gallardo empezó a preocuparse: "Estamos perdiendo y no me gusta"

Marcelo Gallardo se mostró muy preocupado ante la nueva caída de su equipo, en esta oportunidad ante Unión y nuevamente en el Monumental.

"Estamos perdiendo y no me gusta" le dijo el Muñeco a los periodistas, minutos después de la derrota 2-1 ante el conjunto de Leonardo Madelón.

El DT riverplatense también habló de falta de "energías" aunque también admitió que "es normal" lo que le está sucediendo a su equipo.

En otro pasaje de su diálogo con la prensa Gallardo dijo que a su equipo aún le está faltando "lucidez y frescura" e insto a salir cuanto antes de "este momento de transición".

"Siento bronca porque volvimos a perder y no jugamos un buen partido...Los rivales trabajan mucho y nosotros todavía no estamos preparados. Es comprensible y entendible. Son cosas normales las que nos están sucediendo, pero estamos perdiendo y no me gusta", añadió el adiestrador riverplatense.