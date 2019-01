Susana cumple 75: la diva de los teléfonos y una vida de éxito y juventud eterna en el living de los argentinos

Heredera de Mirtha Legrand, la magnética rubia sigue siendo garantía de rating en tiempos de crisis televisiva. A continuación, un repaso por su exitosa carrera y su no tan exitoso historial romántico

Susana Giménez llega a los 75 años como una de las máximas divas que ha dado el país. La fiesta será en Nueva YOrk, imitando a la serie “Sex and the city” / Archivo

Susana cumple 75 y no hace falta aclarar qué Susana. La diva de los teléfonos es hace tiempo parte del imaginario popular, y como apenas un puñado de ídolos en el país, está más allá del tiempo: pase lo que pase, cumpla los años que cumpla, Susana sigue siendo Susana, así, a secas, parte del mobiliario nacional, siempre joven y espléndida, y siempre una presencia insoslayable en nuestras pantallas.

Es ese magnetismo innegable el que la convirtió en la segunda diva auténtica del actual olimpo argentino -que en vano intenta crear reemplazos-: la ex “chica Shock” sigue los caminos de su modelo Mirtha Legrand mientras se mete en los hogares a través de la pantalla chica, casi como una integrante más en algunas familias.

Nacida como María Susana Giménez Aubert en Buenos Aires, Susana hizo y pudo todo; da la sensación de que tiene la capacidad de convertir en oro todo lo que se propone, desde que era modelo, cuando fue vedette, cuando fue actriz, y hasta cuando se metió a editora de su propia revista. Y, claro, ahora que revive año a año con su ciclo “Susana Giménez”, desmintiendo las evidencias de que la tevé de aire ya no mide más y conquistando siempre el prime time.

Desde que apareció por primera vez en la tapa de Gente con la leyenda “Susana, la mujer que mata”, en 1967, tiene uno de los rostros más frecuentes en las publicaciones del Río de la Plata, donde se encumbró fabricando una personalidad encantadora, avasallante aunque distinta a la de su colega Moria Casán, de singular simpatía más allá de sus atributos físicos, y se transformó en un deseado modelo de vida para muchas jóvenes que han intentado emularla.

Autora de preguntas acerca de si los dinosaurios estaban vivos o de cómo le acomodaba las pelotas una mujer a su esposo golfista, acuñó latiguillos como “¡Me lo como!”, “¡Ay, mi amooor!”, “¡Qué amoroso!” e introdujo la palabra “ídola”, que no existía en la lengua castellana y que fue adoptada de inmediato por mucha gente.

Siempre en ascenso

La carrera de Susana fue siempre en ascenso; luego de haber estudiado en el Quilmes High School y el colegio La Anunciata, y haberse casado con un hombre de apellido, tuvo a su hija Mercedes Sarrabayrouse a los 18 años y de allí pasó a integrar la agencia de modelos de Héctor Cavallero.

Su figura y su encanto llamaron la atención del director Fernando Ayala, quien la integró al elenco de “En mi casa mando yo” (1968), con Luis Sandrini y Malvina Pastorino, a lo que siguieron sus intervenciones en los programas “Sótano beat” y “Matrimonios y algo más”, y este último le valió su primer Martín Fierro en 1970, por entonces como “revelación”.

En teatro debutó con “Las mariposas son libres”, junto a Rodolfo Bebán y Ana María Campoy, fue pareja de Leonardo Favio en “Fuiste mía un verano” y de Monzón en “La Mary”, incursionó en la revista gracias a Gerardo Sofovich, protagonizó la primera versión de “Sugar”, posó desnuda en Playboy, rodó películas en Italia y compartió varias con Alberto Olmedo y Jorge Porcel, hasta que recaló en su show televisivo imitando a Raffaella Carrá para luego hacerlo auténticamente suyo.

Susana Giménez es a estas alturas una figura emblemática del imaginario argentino: siempre joven, siempre exitosa, siempre millonaria y siempre “genial”, es, aunque el almanaque le marque 75 primaveras, una auténtica estrella, sin la cual el país sería absolutamente otro.

Una vida de romances

La actriz, ex vedette y conductora llegó a coleccionar hasta el momento 27 estatuillas entregadas por Aptra, así como parejas y maridos. Es que mientras su vida como artista no ha conocido traspiés, la vida amorosa de Susana Giménez, causa de interés nacional, lógicamente, ha sufrido numerosos escándalos.

Su primera pareja fue Mario Sarrabayoruse, el padre de Mecha, que la conquistó a los 15 años. Se casaron por Iglesia en 1962, con ella ya de 17 años y embarazada, lo que precipitó la boda. “Era el hombre más lindo de Argentina, pero también un pobre chico”, recordaba Su tiempo después: cinco años más tarde, cuando las peleas entre ambos por la falta de dinero (“no había plata ni para pagarle al lechero”, recordaría la diva, que entonces se quedaba hasta las cinco de la madrugada cosiendo cuellos para los vestidos de lana, que estaban de moda, para mantener a su hija) se hacían interminables, la pareja rompió.

Tras una serie de noviazgos livianos, su siguiente romance notorio fue con el boxeador Carlos Monzón, a quien conoció en el rodaje de “La Mary” en 1974.

“Al principio no sé si nos gustábamos, dijo que yo era una flaca huesuda. Cuando me lo presentaron, Monzón me agarró y me dio un beso en la boca y yo estaba con Héctor Cavallero, mi novio en ese momento. Lo primero que él me dijo cuando empezamos, fue que estaba separado, y yo lo creí y años después tuve la oportunidad de pedirle perdón a su mujer, Pelusa”, relató la diva.

Pero la relación no prosperó. “Lo nuestro duró cuatro años. Cuando él peleaba no lo acompañaba porque discutíamos mucho. Él era muy celoso y yo ya no podía ni saludar a nadie”, detalló la figura de Telefé en una entrevista. Los celos podrían haber sido un detonante: uno de los episodios que habría desestabilizado aquel romance tuvo como protagonista a Cacho Castaña, que “visitó” a Su y escapó de las garras del púgil en el baúl de un auto.

Pero la diva nunca fue de quedarse pensando en lo que fue: ese mismo año se puso en pareja con Ricardo Darín, que por entonces tenía apenas 21 años. La diva le llevaba 13.

La pareja se sostuvo hasta 1987, y un año más tarde Su conoció a su más escandalosa pareja: Huberto Roviralta, el polista con el que se casaría y al que, diez años después, le arrojaría un cenicero que le impactaría de lleno en la cara. La brutal pelea, las razones detrás de la cual nunca se terminaron de conocer, marcó el final de la relación. Roviralta le iniciaría acciones legales a su ex pareja, que tuvo que indemnizarlo con 10 millones de dólares.

El escandaloso final se daba en paralelo con el nacimiento de una nueva relación: aunque Su dijo que nunca le fue infiel a Roviralta, durante meses se la veía muy cerca de Jorge “Corcho” Rodríguez, y poco tiempo después de su divorcio, el romance se blanquea. La relación duró hasta el año 2003.

Luego vendría Jorge Rama, una relación que se mantuvo entre 2005 y 2009, con otro final polémico por la falsificación de firmas que hizo el empresario en unos cheques, con el nombre de Susana; y, claro, los rumores en torno a su romance con Juan Martín del Potro...