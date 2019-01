Denuncian a Nicole: ¿dijo que en Tucumán está “lleno de negros”?

Un medio local la acusa de haber pronunciado una frase discriminadora en su visita para promocionar la temporada turística

Nicole Neumann quedó, otra vez, en el centro de una gran polémica, aunque esta vez va más allá de lo mediático y toca lo legal: un medio tucumano la acusa de haber dicho un comentario discriminador, durante una presentación que realizaba la modelo en el Jardín de la República promocionando el lanzamiento de la temporada turística de Tafí del Valle.

En su publicación, el medio Radio Continental Tucumán informó que la blonda le habría pedido a un guardaespaldas que la ayude a salir del evento, cuando habría dicho: “Ay, sacame de acá que está lleno de negros”. El medio dijo que la frase había sido escuchada por varios trabajadores de prensa del lugar.

“Neumann fue contratada por una altísima suma de dinero para participar del lanzamiento de temporada turística en Tafí del Valle. No solo no llegó a tiempo a la conferencia de prensa sino que después protagonizó este acto racista hacia los veraneantes en Tucumán. Trabajadores de prensa que la rodeaban en ese momento quedaron estupefactos”, acusó ese medio.

Ante esta acusación, que obviamente se replicó en las redes, Neumann se defendió. Afirmó no haber dicho eso y mandó a la Municipalidad de esa ciudad a negar todo.

Además, cuando una usuaria la defendió, ella la respaldó: “Qué bueno que haya gente lógica y amorosa como vos... No me conocen nada y me quieren difamar con puro invento de mi persona, tristeza total quien haya sido esa mala persona”.

El comunicado que lanzaron desde la intendencia de esa ciudad del norte decía lo siguiente: “Desde la Municipalidad queremos expresar nuestro repudio ante la difusión de una fake news que se viralizó a través de las redes sociales, donde se implantó la versión de que la señora Nicole Neumann no asistió a la conferencia de prensa y que trató despectivamente a periodistas en la tarde de ayer”.

“La modelo se presentó en el horario estipulado y brindó una nota para todos los medios presentes, como se estipuló. A pesar de este trato, la señora Nicole Neumann accedió a dar algunas entrevistas individuales”, siguió ese mensaje oficial.

Pero la radio que formuló la acusación redobló la apuesta: “Hasta los periodistas en el grupo oficial de prensa del Ente Autárquico Tucumán Turismo reconocen que el hecho existió y después lo negaron”.

“Nos solidarizamos profundamente con el joven víctima de este acto discriminatorio quién está sufriendo una gran angustia en este momento”, agregaron desde ese medio.

Ni bien circuló la versión de lo de los “negros”, mucha gente explotó de rabia en las redes y hasta hubo quienes llamaron a los tucumanos a unirse y “declararla persona no grata”