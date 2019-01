Carmencito a los besos con una amiga de Barbie Vélez

| Publicado en Edición Impresa

“No tengo nada para decir en la tele. Estoy en una etapa donde no hablo de estas cosas. Trato de vivir un poco la vida, si conozco a una chica y le quiero dar un beso en un boliche se lo voy a dar porque en otro momento de mi vida no disfrutaba tanto”, aseguró ayer Fede Bal, consultado por las fotos en las que se lo ve a los besos en un boliche con Julieta Bartolomé, ¿amiga? de Barbie Vélez, su ex. “La conozco hace tiempo, es del medio, es actriz y la vi una que otra vez”, dijo carmencito sobre su nueva conquista.