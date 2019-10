“Quiero seguir vistiendo esta camiseta y haré lo posible para que así sea”

Joaquín Tuculet marcó dos tries en la victoria argentina frente a Estados Unidos y el festejo rebotó hasta en el Barrio Obrero

Japón, env. especial

Rodrigo Chagaray

Joaquín Tuculet no había jugado ni siquiera un minuto en Japón. Ante los Estados Unidos lo hizo. Y vaya que lo hizo. Jugó un partido tremendo y encima anotó dos tries para convertirse en el tryman histórico de Los Pumas con 19 anotaciones, que lo posicionaron en el tope de los jugadores en vestir la camiseta nacional que más tries marcaron. Y se sacó la mufa de encima; basta recordar el título que le dio a este diario en su última nota: “Yo quiero jugar, no vine de turismo acá”.

Y ni bien terminó el encuentro ante los Estados Unidos, el jugador surgido del club de rugby Los Tilos dijo: “Esperaba desde hace mucho tiempo esta oportunidad, desde que me lesioné no veía la hora de poder responderle al equipo como lo necesita; obviamente cuando uno juega aporta desde otro lado, pero yo quería jugar. Me vengo preparando desde hace rato par esto y por suerte lo pude hacer dentro del campo de juego, que es donde siempre quise cumplir con Los Pumas”. A lo que agregó: “Sabía que la estaba peleando de atrás, jugar un Mundial no es cosa de todos los días. Y no quise dejar pasar esta oportunidad; arranqué un poquito atado como todo el equipo; pero cuando nos pudimos soltar y nos salieron las cosas, creo que anduvimos bien”.

“Nos vamos con una alegría; claro que nos hubiese gustado quedarnos mucho tiempo más y a nadie le gusta irse ahora; estamos convencidos que teníamos equipo para llegar lejos en la Copa; no se pudo dar y ahora tenemos que pensar en todo lo que se viene para el equipo yen tratar de regresar a ocupar el lugar que supimos tener en algún momento”. A lo que el de City Bell añadió acerca de su nuevo récord con la camiseta del seleccionado: “Sinceramente no estoy acá por situaciones personales; claro que me pone contento eso, porque los tries sirvieron para que el equipo encuentre un poco de aire y se suelte. Extrañaba mucho la camiseta de Los Pumas y volver de esta forma me pone muy feliz”, aseguró el fullback formado en 21 y 522.

“Puede ser que haya sido mi último partido mundialista con el seleccionado, la verdad es que no lo sé. Yo lo único que sé es que me quedan dos años de contrato con la UAR y Jaguares y quiero seguir vistiendo esta camiseta, por eso haré todo lo que tenga que hacer para poder cumplirlo; eso es lo más importante. Tengo 30 años y ponerme como objetivo otro Mundial, es prácticamente irreal. Solamente pienso en mejorar el nivel grupal e individual y hasta que deje de jugar al rugby profesional, no pienso en otra cosas que ser tenido en cuenta para todo lo que se viene”.

“NOS TENEMOS QUE LLEVAR EL MAYOR DE LOS APRENDIZAJES”

A lo que el jugador, orgullo de Los Tilos amplió: “De Japón sabemos que tenemos que llevarnos el máximo de los aprendizajes; tenemos que seguir creciendo; ahora llegará el tiempo de los balances; sabemos que no fuimos en defensa un equipo confiable y en ataque nos equivocamos muchísimo; en un Mundial dónde cada vez se usa más la pelota arriba, nosotros no supimos como contrarrestar eso. Los buenos equipos que han avanzado en el Mundial, tienen defensas muy buenas y nosotros nos equivocamos; el desafío será estar firmes en el análisis de todo lo que se hizo mal y te repito, llevarnos de acá el mayor de los aprendizajes”.

“Quería jugar y demostrar porque estaba acá; contra Estados Unidos había muchas cosas en el medio: el retiro de Leguizamón, la clasificación directa al próximo Mundial, las ganas de jugar. En fin. Sabemos que en cada Copa hay jugadores nuevos y será cuestión de darse cuenta de eso. La única verdad es que hay que ser muy autocríticos con nosotros y darnos cuentas que nos estamos yendo en primera ronda. Se vienen antes del Mundial de Francia 40 partidos y hablar del futuro es un poco, te diría extraño. Hay que seguir trabajando. No quedan dudas de eso. Hoy jugamos un buen rugby y nos vamos con esa cara. Estamos tristes porque nos vamos a casa muy rápido, tenemos que laburar mucho, mucho para que no se vuelva a repetir”, finalizó Joaquín Tuculet tras jugar un gran partido con Los Pumas y convertirse en el máximo anotador de la historia con la camiseta albiceleste.