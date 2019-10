Inédita carta de Trump a su par turco

“No sea un tipo duro, no sea un tonto“, le escribió en una insólita carta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su par turco, Recep Tayyip Erdogan. La misiva oficial está fechada el 9 de octubre, el mismo día que Turquía lanzó su incursión contra los kurdos en el norte de Siria. Ayer salió a luz y su autenticidad fue confirmada por la Casa Blanca.

“Querido presidente: ¡Hagamos un buen trato! Usted no quiere ser responsable de masacrar a miles de civiles y yo no quiero ser responsable de destruir la economía de Turquía, y lo haré”, le advirtió. Y continuó: “He trabajado duro para resolver algunos de sus problemas. No decepcione al mundo. Usted puede hacer un gran acuerdo. El general Mazloum (líder de los kurdos) está dispuesto a negociar con usted y está dispuesto a hacer concesiones que nunca habría hecho en el pasado. Estoy adjuntando confidencialmente una copia de su carta, que acabo de recibir”, añadió. Con una escritura coloquial, la misiva continúa: “La Historia lo verá favorablemente si hace esto de manera correcta y humana. Lo verá como el diablo si las cosas buenas no suceden. No sea un tipo duro. ¡No sea un tonto!” y la culmina con un “lo llamaré después”

“Esta carta de Trump a Erdogan es seguramente una de las más raras comunicaciones presidenciales de la historia estadounidense”, dijo Brian Klaas, politólogo del University College de Londres y columnista de The Washington Post. (EFE)

EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ⁦@realDonaldTrump⁩’s letter to #Erdogan. ⁦@POTUS⁩ warns him to not “be a tough guy! Don’t be a fool!” Says he could destroy Turkey’s economy if #Syria is not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan #FoxBusiness pic.twitter.com/9BoSGlbRyt