Drama en La Matanza entre el agua, el barro y miles de inundados

Virrey del Pino, González Catán y Laferrere son las localidades más afectadas. Críticas por las obras que no se hicieron

| Publicado en Edición Impresa

En La Matanza el agua va bajando lentamente. Pero todavía ninguno de los 5 mil evacuados puede volver a sus hogares, donde el agua y el barro siguen estando. Otros, en tanto, nunca quisieron abandonar sus casas por miedo a los robos.

“Perdimos muchas cosas y acá no vienen a ayudar, no nos ofrecen nada”, se quejaban ayer Irene y Ramón, que desde hace 12 años viven con sus padres en una vivienda de Leopardi y Danel que, remarcaron, “se nos inundó toda”.

Según los jóvenes, el agua alcanzó el medio metro de altura y por eso tuvieron que llevar a sus tres hijos a la planta alta, donde vive la abuela, mientras ellos dos durmieron en una obra en construcción de Ciudad Evita donde el hombre trabaja de sereno.

“La ropa mojada con agua contaminada de los nenes no sirve más. Y tenemos suerte de que no se enfermen”, reflexionó la mujer. Ramón se lamentó también por los daños que sufrió la vivienda que con esfuerzo levantó al señalar que “hace varios años yo construí una parte de mi casa con materiales que me daban, ahora no nos ayudan con nada”.

Como ellos, otros vecinos se quejaron de que “nadie viene a verlos”.

Daniel Bodegó, encargado del Destacamento 3 de Bomberos de Gregorio de Laferrere, donde se centralizó el operativo de La Matanza, describía ayer que “con Defensa Civil y el Ejército se está repartiendo comida y agua potable a las personas que se quedaron a cuidar sus casas. El agua lentamente está bajando, pero aun hay evacuados en 23 centros de asistencia”.

Por otra parte, el diputado radical de Cambiemos Diego Rovella, oriundo de La Matanza, señaló ayer que “no obstante los importantes recursos con que cuenta La Matanza, y que contó durante muchos años, sus sucesivos administradores, casualmente de un mismo signo político, no fueron capaces de llevar adelante las obras necesarias para que las inclemencias climáticas afecten lo menos posible a sus habitantes y que los drenajes de todo su territorio funcionen en forma eficiente”.

“Sumado a eso -añadió el legislador bonaerense- desde la intendencia hicieron saber no hace mucho que tienen más de 10 mil millones de pesos puestos en plazos fijos. No se puede entender semejante insensibilidad, hoy de Magario como antes de Espinoza, por mencionar sólo a los dos últimos”.

“La falta de reservorios -concluyó- y otras obras complementarias, que nunca se hicieron, no sólo perjudican a La Matanza sino también a las comunas lindantes, como Esteban Echeverría, que recibe actualmente toda el agua que sobrepasa a sus vecinos y le anula toda posibilidad de un drenaje efectivo”.

LA ASISTENCIA

En tanto, el ministerio de Defensa afirmó que brindan asistencia “con personal y medios” a los damnificados por las inundaciones en La Matanza. “Fueron desplegados dos oficiales, 21 suboficiales y seis soldados voluntarios del Ejército Argentino, junto con diversos medios pertenecientes al Comando de la Guarnición Militar Buenos Aires y al Regimiento de Asalto Aéreo 601”, especificó.

En la desesperante situación que se vive en La Matanza, también brindan ayuda la secretaria de Protección Civil de la Nación, Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios, Salud y Desarrollo Social de la Nación, y Defensa Civil de la Provincia.