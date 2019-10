Música, cine, literarias, exposiciones, conferencias y más

Música, cine, teatro, shows, exposiciones y mucho más en una completa guía para saber qué hacer en la Región

VIERNES 18

MÚSICA

Coros

Ciclo 20° Aniversario Coro Rociero.- Hoy a las 20 en Centro Zonal Los Hornos, 137 y 64, con la participación de Coro de Niños y Adultos del Colegio San Francisco de Asís de Villa Elisa, Vocal Taiel de Lanús y Coro Rociero “Luz de Candela” del Círculo Andaluz. Gratis.

Otros ritmos

Antología por Maite Urbiztondo.- Hoy a las 21 en Buena Vista, 51 N 1177, la reconocida cantante platense repasará, acompañada por el pianista Nacho Stoppani, clásicos nacionales e internacionales, con invitados sorpresa.

Ensamble de guitarras Jacarandá.- Hoy a las 19 en la Cámara Argentina de la Construcción, 7 N° 1076. Gratis.

Queen: Reina Madre.- Hoy a las 21.30 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47.

Fusión.- Hoy a las 22 en Don Clemente, 44 y 151.

Elizabeth Bogue + Patricia Boquin + Martín Garayzábal + Lidia Núñez.- Hoy a las 21.30 en 4 y 64, show musical con canciones de ayer y de siempre.

Camilo Lanz.- Hoy a las 23 en 59 entre 8 y 9.

Noche Bill Evans.- Hoy a las 21 en Jasz, 9 y 53.

Fiesta swing años 30.- Hoy a las 24 en Jasz, 9 y 53.

Maldito Blues Club.- Hoy a las 22 en 45 entre 8 y 9, con Vamos de Vuelta, Federico Verteramo & Downbeats y Jam de Blues.

Caminantes de Finisterre.- Hoy a las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, folk, celta.

Arjona por Espínola.- Hoy a las 24 en Ciudad Vieja, 17 y 71.

Martes de agua.- Hoy a las 21 en Estación Provincial, 17 y 71, con Jazmín Mazzuchelli como invitada.

Raheem Rock.- Hoy a las 21 en Estación Provincial, 17 y 71, con Tempo + Tremün.

Esa te la debo.- Hoy a las 21 en Colibrí, 10 y 59.

De sur a norte: cantoras.- Hoy a las 21.30 en La Salamanca, 10 y 60, se presentan Lara Brogliatti y Ailén Sandoval.

Tango

El Biandazo.- Hoy a las 21 en el Café Metro, 4 entre 51 y 53, show acústico.

Viernes de tango en el Rectorado.- Hoy desde las 19 en 7 entre 47 y 48, con clases, práctica y, luego, milonga. Gratis.

LITERARIAS

Gonzalo Mainoldi presenta “Posguerra”.- Hoy a las 18 en el Espacio Memoria, ex Comisaría 5ta, diagonal 74 N° 2833, el fotógrafo documentalista presentará su ensayo fotográfico sobre la posguerra de los ex soldados combatientes en Malvinas. Conversarán junto a él Juan José Becerra -periodista, escritor, editor-, Fernando Massobrio -fotoperiodista, editor y docente-, Alejandro Villanueva -ex soldado conscripto combatiente de Malvinas- y Jerónimo Guerrero -abogado de CECIM-. Durante la presentación se venderán libros (no se consigue en librerías). Gratis.

Claudia Barzana.- Hoy a las 18 en la biblioteca Juan Vucetich del Club Aconcagua, 69 N 840, entre 4 y 5, presentará su nueva novela “El lazo invisible”, y ofrecerá una charla y merienda. Gratis.

Oh, la edad! Ilustrar para niños, jóvenes, adultos.- Hoy a las 18 en el Macla, 50 entre 6 y 7, se presentará este libro de Mónica Weiss. Gratis.

CINE

Recursos humanos.- Hoy a las 18 en el Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico, 47 esquina 16 y diagonal 73, de Laurent Cantet, en el marco del ciclo auspiciado por PROARTE, coordinado por Oscar Remaggi.

La deuda.- Hoy a las 17 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Gustavo Fontán.

Los Hipócritas.- Hoy a las 17.30 en el Select, 50 entre 6 y 7.

Así habló el cambista.- Hoy a las 21.30 en el Cine Select, 50 entre 6 y 7, de Federico Veiroj.

Kóblic.- Hoy a las 19 en el EcoSelect, 19 y 51. Gratis.

In Fabric.- Hoy a las 19.30 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Peter Strickland.

Muestra y debate.- Hoy a las 21 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, taller de dramaturgia a cargo de Beatriz Catani. Gratis.

CONFERENCIAS

Una vuelta Argentina en libro.- Hoy a las 19 en el Museo y Archivo Dardo Rocha, 50 entre 13 y 14, charla a cargo del documentalista, escritor y director de cine Marín Jáuregui. Gratis.

CURSOS

Clase de conversación en inglés.- Hoy en Manhattan, 12 casi esquina 43, de 19 a 20 (nivel 1) y de 20 a 21 (nivel 2). Gratis.

EXPOSICIONES

Encuentro con artistas platenses de origen italiano.- Hoy a las 20 en el Círculo Trentino de La Plata, 18 entre 37 y 38, exponen Gabriel Berlusconi, Marcelo Rizzo y Walter Di Santo. Gratis.

Seis en línea.- Hoy a las 19 en la Sala A del Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, quedará inaugurada esta muestra de Adriana Bonanni, Juan Carlos Chidichimo, Fabián Harika, Dolores Pardo, Roberto Perlasco y Robin. Gratis.

La Plata: ciudad capital para descubrir.- Hoy a las 19 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, quedará inaugurada la cuarta edición de esta exposición. Gratis.

SÁBADO 19

MÚSICA

Clásico

No te olvides de mí.- Mañana a las 19 en la Iglesia Metodista, diagonal 74 entre 3 y 4, concierto lírico con las actuaciones de Irene Cafiero, Ximena Ibarrolaza, Melina Maio, Miguel Ángel Lezcano, Cecilia Pietro y Olga Anzolini, quien interpretará textos de Beatriz López Cristóbal. Gratis.

Ensamble Bellisomi.- Mañana a las 20.30 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, ofrecerá por primera vez en la sala citibelense el Octeto en Fa Mayor D 803 Op. 166 de Franz Schubert, en el marco del festival de Música de Primavera de Cámara.

Coros

Ciclo Coral Meridiano V.- Mañana a las 18 en Estación Provincial, 17 y 71, con Coro de la Casa del Tango, Coronostro de Buenos Aires y Cantoras de la Tierra de City Bell. Gratis.

La Plata, capital provincial del canto coral.- Mañana a las 20 en el Salón Dorado, 12 entre 51 y 53, con Coro Climn, Coro Séminis, Coro Cantares y Coro Lanús. Gratis.

Otros ritmos

Festival della Musica Italiana di La Plata.- mañana a las 21 en el Coliseo Podestá, 10 entre 46 y 47, final de la edición quinta.

Homenaje a Louis Armstrong.- Mañana a las 21 en Ciudad Vieja, 17 y 71, con Néstor Gómez, Andrés Martínez, Diego Gómez, Sebastián Lafarga, Mariano Meneghini y Bernardo Heras.

Noche blues.- Mañana a las 21 en Jasz, 9 y 53.

La Cita.- Mañana a las 23 en La Quinta de Aldo, 659 y 16. Cumbia.

Horacio y la música + Silvia Augot.- Mañana a las 12 en 14 entre 61 y 62.

Horacio y la música.- Mañana a las 21 en Camino Centenario y 466.

Camilo Lanz.- Mañana a las 19 en Plaza Moreno, 51 y 13, y a la 1 de la madrugada en 11 entre 47 y 48.

Mario Beltrán.- Mañana a las 21 en Montevideo entre 26 y 27. A las 23 en 44 y 143, show de melódicos, tangos y bailable.

Jornada solidaria.- Mañana a las 21 en 131 entre 51 y 52, evento musical a beneficio del merendero de Romero, por lo que se solicita alimentos no perecederos como entrada. Participarán gran cantidad de artistas, entre ellos, Mondi, Cristian Quintero, Leito Favant, Javier y Diego, Luis Ramallo, Alberto Martínez, Gustavo Rey, Patricia Oro, imitadores de Antonio Ríos y más.

Silvina Gilardi y Mai Roletto Gilardi.- Mañana a las 21.30 en Malvinas Restó Bar, 50 entre 19 y 20, covers nacionales e internacionales de los 80, con invitados.

Ricardo Parisi.- Mañana a las 21.30 en 16 y 65, melódicos y bailables.

Fafo + Lucía Giles.- Mañana a las 21 en Rey Lagarto, 45 entre 8 y 9.

Bárbaro Jr. + Stella Mir.- Mañana a las 21 en el Club de Billar, 34 entre 9 y 10, tango, bolero y más, con Elisa Perel, Celeste Silenzi, Cacho Bello y Franco Acquesta.

The Strawbyrds.- Mañana a las 24 en Ciudad Vieja, 17 y 71, clásicos de los 60 y 70.

Noche de forró.- Mañana a las 21 en Estación Provincial, 17 y 71, con Forró en las Diagonales Banda + Taller + Clase.

Los Amorosos presentan Euforias del verano.- Mañana a las 21 en Lucamba, 117 y 67, con show de apertura a cargo de Luna Roja y Las Guitarras Negras.

Mundo maravilla.- Mañana a las 22 en Colibrí, 10 y 59.

Tiziano.- Mañana a las 22 en La Merced y Sarmiento, Ensenada.

Alejo y Belén.- Mañana a las 21.30 en 74 entre 18 y 19, junto a Los Cuatro Soles con la voz de Omar Allende.

Gustavo GIordano.- Mañana a las 22 en Club Abuelos La Plata, 60 entre 20 y 21, show melódico, latino y bailable, junto a Alberto Cáceres.

Viralisados.- Mañana a las 21 en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, tributo a Virus y temas propios de la banda que integran Mario Serra y Federico Moura que, además, presentará su disco “Piel”.

Tango

Distintos.- Mañana a las 22 en Estrella de La Loma, 41 entre 18 y 19, con Héctor Mazzeo -presentará su tema dedicado a Maradona-, Javier Yedros y Omar Bolívar.

Gabriel Lombardo Quinteto.- Mañana a las 21 en Casa Pesci, 53 N 506, presenta su disco “La estafa”, un disco de música actual y urbana, con raíz tanguera, pero atravesada por música académica y folclore.

Quinteto Negro La Boca.- Mañana a las 21 en Estación Provincial, 17 y 71, homenaje a Osvaldo Bayer y Tangos Libertarios.

Sonia Godoy.- Mañana a las 21.30 en 16 entre 499 y 500, tangos, boleros y melódicos.

Qué más.- Mañana a las 21.30 en 1 y 60, con Fabián Spinedi, José Scelzi (dirección artística), Lisandro Pejkovich y cantantes invitados: José Cacho Puertas, Nina Zlatar, Rafael Nazarre. Locución: Carmen Miranda.

Milonga informal.- Mañana a las 20.30 en La Vieja Estación de Ensenada, con la Orquesta Municipal de Berisso, y Analía Balbarrey en voz. Organiza: Casa del Tango de Ensenada. Gratis.

CINE

Los Hipócritas.- Mañana a las 17.30 en el Select, 50 entre 6 y 7m de Santiago Sgarlatta y Carlos Trioni.

Así habló el cambista.- Mañana a las 21.30 en el Cine Select, 50 entre 6 y 7, de Federico Veiroj.

Retrospectiva Santiago Reale.- Mañana a las 19.30 en el Select, 50 entre 6 y 7, en el marco del ciclo de cine La Plata en Pantalla.

LITERARIAS

María Rosa Yorio.- Mañana a las 18 en Plaza Italia N 187, entre 44 y diagonal 77, la cantante presenta su libro “Asesíname. Rock y feminismo en los años 70”, e interpretará algunas de sus canciones.

Ovnis en La Plata + Aterrizajes de Ovnis en Argentina.- Mañana a las 18 en la Sala Polivalente del Pasaje, 50 entre 6 y 7, charla y presentación de estos libros del investigador Carlos Ferguson. Gratis.

Voces y cuentos.- Mañana a las 17.30 en Teatro El Escape, 44 entre 23 y 24, bajo la coordinación de Susana Lino.

EXPOSICIONES

Exposición de modelos estáticos a escala, figuras y fantasía.- Mañana de 11 a 18 en el Círculo Trentino, 18 entre 37 y 38, se presentarán modelos italianos y argentinos a cargo del Club Revisionistas del Modelismo. Gratis.

EVENTOS

Sábados en Meridiano V.- Mañana desde las 14 en 17 y 71, con espectáculos para toda la familia: circo, teatro, música, títeres, libros, coros, narración oral. Gratis.

Festival de la Danza Argentina.- Mañana a las 19.30 en el Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, organizado por la Escuela de Danzas Tradicionales con artistas invitados de Berisso, La Plata y Ensenada.

DOMINGO 20

MÚSICA

Clásico

Il Pleut… Llueve música y poesía sobre la ciudad.- El domingo a las 20 en la sala del parque del Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, recital de música, poesía y cuentos a cargo de María Belén Núñez (flauta), Eugenia María Casado (viola), Mercedes Bralo Cisternas (arpa), interpretando poemas y cuentos a cargo de Nathalie Collomb.

Coros

Concierto Internacional Día de la Madre.- El domingo a las 19 en el Salón Dorado de la Municipalidad, 12 entre 51 y 53, con Coro Los Zorzales, Coro Municipal de la Tercera Edad y Coro Redonda con Fusa. Gratis.

Otros ritmos

Juan Páez + Lisandro Pejkovich + Pablo Giménez.- El domingo a las 21 en 1 y 60. Todos los ritmos.

Horacio y la música + Silvia Augot.- El domingo al mediodía en 4 entre 42 y 43, Villa Elisa.

Noche magia & jazz.- El domingo a las 21 en Jasz, 9 y 53.

Oktober Meridiano.- El domingo desde las 12 en Ciudad Vieja, 17 y 71.

Morena Leza.- El domingo desde las 21.30 en Ciudad Vieja, 17 y 71, la violonchelista, cantante y compositora interpretará obras populares y propias.

Caracol a contramano.- El domingo a las 17 en Estación Provincial, 17 y 71. Acústico.

Estación Batuque.- El domingo a las 18 en Estación Provincial, 17 y 71, ensamble de percusión.

Tango

Orquesta Escuela de Tango Norte + Orquesta Típica Burako.- El domingo a las 19 en Estación Provincial, 17 y 71.

Folclore

La Peñita.- El domingo en Colibrí, 10 y 59, a las 19 taller de folclore, y a las 21 se presenta Allin Kawsay, al sobre.

CINE

La deuda.- El domingo a las 17.30 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Gustavo Fontán.

Así habló el cambista.- El domingo a las 21.30 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Federico Veiroj.

Kóblic.- El domingo a las 19 en el EcoSelect, 19 y 51. Gratis.

La internacional del fin del mundo.- El domingo a las 19.30 en el Select, 50 entre 6 y 7.

Torso.- El domingo a las 21 en el EcoSelect, 19 y 51.

EVENTOS

Domingos en Meridiano.- El domingo desde el mediodía en 17 y 71, con feria, juegoteca, ruedo de circo, música en vivo, radio, visitas guiadas, parque y playón. Gratis.

