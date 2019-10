La imposibilidad para sacar turnos y realizar la VTV extiende las esperas

| Publicado en Edición Impresa

Ahora ya directamente no se puede obtener un turno por internet para evitar la larga espera de la atención que se basa en el “orden de llegada” para el trámite de la Verificación Técnica Vehicular -VTV-. La planta de 19 entre 519 y 520, en tanto, se muestra saturada de demanda, con filas interminables de automóviles y camionetas cuyos propietarios necesitan renovar la oblea que certifica que la unidad fue inspeccionada.

La página de la web donde se solicita día y horario para revisar el coche está inhabilitada, y entonces no queda más remedio que ir hasta el predio de Ringuelet y aguantarse una demora que no baja de las tres horas.

Infructuoso fue intentar ayer sacar un turno vía infovtv.com.ar. La página de acceso a ese trámite señalaba a todo octubre ya ocupado para la atención y los meses que seguían -noviembre y diciembre- aparecían desdibujados, en blanco, sin permitir una inscripción.

Tampoco eran buenos los resultados si se intentaba lograr un turnó a través del 0800-345-3888; sistemáticamente una grabación informaba que “en estos momentos todos nuestros operadores se encuentran ocupados, intente más tarde”.

En la planta de Berisso -situada en avenida del Petróleo y Carlos Gardel-, en cambio, la modalidad para la revisión vehicular es distinta a la que se emplea en La Plata: allí hay un sólo box para la inspección y se atiende exclusivamente con turno. Entre dicha sede y la platense se cubren todas los servicios de la Región, pues la otra más cercana a esta ciudad está en Berazategui.

Por el impacto que causa la inmensa cola que se extiende a lo largo de la avenida 19 muchos automovilistas que llegan hasta ahí se rehusan a seguir con la gestión, deciden probar suerte otro día y pegan la vuelta.

Según se explicó, en la web de la VTV no habilitan la posibilidad de sacar turno para otro mes hasta que el que está en curso no se complete. De esta forma, además de no poder elegir el mes en el cual llevar el auto para hacer la verificación, si el vecino llega a encontrarse con que no hay más turnos disponibles, como sucedía ayer, tiene que esperar hasta que abran el próximo mes para entonces realizar la reserva.

De acuerdo a lo que se informó, ese mecanismo para otorgar turnos por internet responde al hecho de que es bastante frecuente que los usuarios del sistema pidan una reserva de lugar para más adelante y después no concurren. Por eso, los directivos de la VTV prefieren concentrar los turnos asignados en un menor plazo.