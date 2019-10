“El partido contra Inglaterra es como una final anticipada para nosotros”

Agustín Creevy dio su parecer antes del crucial choque, en el que además quedará como el hombre récord de Los Pumas

JAPÓN

Env. especial

Por RODRIGO CHAGARAY

rchagaray@eldia.com

Agustín Creevy afronta el sábado un partido especial contra Inglaterra. Si juega en Tokio contra el XV de la Rosa se quedará con el récord de mayor número de partidos internacionales con Los Pumas (88), dejando atrás a Felipe Contepomi (87), pero además ganando al equipo británico el equipo dará un paso importante para clasificar a cuartos de final del Mundial.

“El partido del sábado va a ser como una guerra, es como una final para nosotros. Tal vez mi experiencia en Worcester (donde jugó entre 2013 y 2015) me ayudará mucho, para ver la forma en que pueden jugar”, afirmó Creevy.

“Amo Inglaterra, es un país maravilloso. Mi mujer ama Inglaterra también y me dice que quiere volver”, añadió.

En castellano se refirió al partido como un duelo especial.

“Contra Inglaterra siempre es un partido especial, por todo el folclore que rodea este partido. Todo lo que podamos meter y que sea combustible, energía positiva, lo vamos a meter. Tampoco hay que darse tanta rosca, pero es un partido muy bueno para nosotros, estamos muy motivados. Estoy feliz de que me llegue en estos 88 caps. Estamos preparándonos de la mejor manera. Sabemos que nos jugamos la vida contra Inglaterra”, se extendió.

“El resultado de este partido pasará por los forwards. Cuando funcionan y van para adelante, el equipo va para adelante. El motor son los forwards”, dijo.

“Sabiendo cómo va a venir Inglaterra que tiene buen maul, buen line, buen scrum, eso va a ser importante. Pero nosotros venimos demostrando que andamos bien en eso. Va a ser una linda batalla para los dos equipos. Ellos se hacen los distraídos pero saben que somos uno de los mejores equipos en obtención, en maul, en scrum y nos van a venir a buscar ahí”, señaló.

“El juego de Inglaterra es muy estructurado. A veces parece aburrido pero creo que es bueno para ellos. Les funciona bien”, explicó.

Pese a que bata el récord de internacionalidades, es posible que Creevy, 34 años, y capitán de los Pumas en el pasado Mundial, no sea titular el sábado, debido al buen momento de Julián Montoya como hooker, que ha marcado cuatro tries en este Mundial, tres de ellos contra Tonga.

“Este partido lo voy a disfrutar. Estuve pensando mucho estos días y me toque donde me toque lo voy a disfrutar, me toque de titular o de suplente. Lo importante son Los Pumas, no son mis 88 partidos internacionales”.

“Lo importante es que nos vaya bien y tratemos de ganar este partido para clasificar. Los Pumas están por encima de todo. Hay que pensar en colectivo. Lo tengo que disfrutar porque uno no sabe cuándo es la última vez que se pone esta camiseta·, dijo.