Advierten por usurpación de terrenos en 143 y 46

Las usurpaciones de terrenos que vienen jaqueando a la Región parecía tener correlato hoy con un nuevo caso advertido por vecinos de la localidad de San Carlos en torno a un terreno situado en la esquina de 143 y 46.

En esas tierras de aproximadamente dos hectáreas se adentró esta mañana un grupo de no menos de 15 personas que realizaba distintos tipos de tareas como limpieza, división de parcelas y hasta el armado de una casilla, según consignaron los denunciantes.

De acuerdo con lo señalado, se trata de terrenos que tienen dueño. "Por mi parte no lo conozco, no sé si otros vecinos lo conocerán. Y si le dieron avisó no lo sé. Pero son tierra que tienen propietario", sostuvo un frentista de la zona.

El hombre manifestó estar "preocupado" por el avance de los ocupantes y sostuvo que "en algún momento va a tener que hacerse cargo la policía de esta situación".

La seguidilla de ocupaciones o intentos de toma ilegales de tierras cuenta con varios antecedentes en las últimas semanas. Días atrás, unas ochenta personas quisieron instalarse en un amplio predio de Villa Elvira, delimitado por las calles 7, 11, 94 y 98. La maniobra fue desactivada por agentes policiales en un operativo que terminó con cuatro aprehendidos.

Si bien los usurpadores se dispersaron tras el operativo, en el barrio todavía persiste la inquietud vecinal ante la posibilidad de que se produzcan nuevas intrusiones.

Hay que decir que no muy lejos de allí, el predio de 2 entre 612 y 613 de Barrio Aeropuerto fue también escenario de una avanzada de ocupantes.

Melchor Romero, Villa Alba, San Carlos, Los Hornos, Altos de San

Lorenzo, Villa Montoro, El Retiro y Berisso son algunos de los puntos donde este año hubo usurpaciones, renovando la preocupación por un fenómeno al que nadie le pone freno.

Entre operadores del sector inmobiliario y del ámbito judicial consultados por este diario, se describía un accionar con actitudes mafiosos, con la figura del puntero político detrás de este tipo de avanzadas sobre los terrenos desocupados. Se habla, incluso, de que se habría armado una suerte de “protocolo” de los usurpadores: primero merodean los terrenos en cuestió, se meten, lotean y proponen la venta de esos espacios ocupados a precios que para el mercado oficial pueden resultar irrisorios, ya que representarían un 10 por ciento del valor real, aproximadamente.

Por caso, se indicaba que un terreno usurpado de 10 metros por 30 metros se puede vender en hasta 200.000 pesos. En el mercado legal, con servicios, papeleo y gestiones administrativas, un terreno similar puede trepar a casi 2.000.000 de pesos, según han estimado desarrolladores urbanos. Muchos de los lotes se ofrecen en las redes sociales.