“Me río por no llorar”: el hijo de Pettinato jura que es inocente

El imitador de Michael Jackson trazó un paralelismo entre su historia y la de su ídolo para negar la acusación en su contra

Felipe Pettinato rompió el silencio y se defendió de la acusación que la hermanastra de su novia le realizó en la Justicia por “abuso sexual simple”.

“Me río para no llorar... por las víctimas que sufren eso realmente. No tengo nada para decir. Lo que haya para decir lo dirá mi abogado”, fueron las primeras palabras del muchacho. Reconocido fanático e imitador de Michael Jackson, intentó realizar un paralelismo entre su historia y la del músico: “También mancharon al apellido Jackson y él salió inocente de todos los cargos”. El apellido Pettinato es un “blanco fácil” porque ya “lo han manchado ciertas personas”.

El joven reconoció que está “a disposición de la Justicia”, aunque aún no se lo citó a declarar y, en una nota con el ciclo “Confrontados” se declaró inocente y lo juró por su hija: “No me acuerdo mucho, y lo que me acuerde, si me lo preguntan en un juicio, que no va a existir, lo único que les puedo garantizar y jurar porque se muera mi hija Juana Michela, que yo de todo esto soy inocente”.

Felipe rememoró la conversación que tuvo hace algún tiempo con Paula, la mamá de la chica que lo denunció, que es hermanastra de su pareja Sofía Colasante: “Mirándola así, helado y en shock, le dije: ‘Si yo hice eso, te pido mil disculpas. De corazón. No me consta’. Y eso fue todo. Me dio un abrazo fuerte y me pidió que no se rompa la relación”. El muchacho insiste en que después de esa charla que mantuvo con la víctima y su madre, no se vieron más pero “toda la familia me defiende, menos la gente que quedó, no sé por qué, afectada”.

Hacia el cierre de la entrevista, Pettinato reiteró que es “inocente” y le envió un mensaje un tanto polémico a la muchacha que asegura que el joven abusó de ella en la madrugada del 8 de marzo de 2018 en el living de su casa: “Las cosas se pagan. Esta mujer no tengo idea qué va a decir, pero que Dios la proteja y la haga salir adelante sin resentimientos, sin odios... Yo no le hice nada. Nadie le hizo nada malo a nadie”.