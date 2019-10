A los 94, con el entusiasmo de los 20

| Publicado en Edición Impresa

“¿Cómo no voy a venir a votar? ¡Es algo muy importante!”, dice Carmen Marina Garganta que con 94 años ayer se acercó a emitir su sufragio a pesar de que para ella, por su edad, ya no es obligatorio hacerlo. Carmen dice que participar es algo que la gratifica y cada elección es un acontecimiento que se transforma, a la vez, en una ceremonia familiar. Porque todos quieren estar ahí para acompañarla. Así lo relatan sus hijos Alejandro, Santiago y Pablo Tonelli, que bien temprano se ocupan de llevarla a votar y en cada ocasión son testigos de los aplausos que le dedican los presentes a Carmen por su ejemplar conducta cívica. Cuando se pone a recordar toda una vida de elecciones, Carmen dice que no le quedan muchos recuerdos de la primera vez que votó. Pero la ocasión que quedó grabada para siempre en su memoria y que todavía la emociona fue “el triunfo de Alfonsín en el ´83”, según destaca.