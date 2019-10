Primera cita: ellas prefieren que la iniciativa la tengan los hombres

Las plataformas de encuentros virtuales se multiplican y una de ellas, con perfil femenino, indagó sobre la reacción y los deseos de las argentinas a la hora de verse con alguien la primera vez. Los detalles

Dicen que la primera cita es la más importante, ya que puede ayudarnos a definir si hemos logrado dar o no con la persona que estábamos buscando. Si bien estamos en una época donde la mujer no tiene miedo de dar el primer paso para conocer a alguien que le atrae, esto no quiere decir que no les guste ser conquistadas de vez en cuando. Por eso, a la hora de concretar el primer encuentro, el 77% de las argentinas prefiere que sea la otra persona quien tome la iniciativa de proponerlo. Así, al menos, surge de un relevamiento reciente realizado por una plataforma donde las mujeres eligen a los hombres que les gustaría conocer y que, entre otras cosas, indagó sobre cómo son las primeras citas entre ellas y ellos.

El 50% de las mujeres consultadas prefiere decidir qué se hace, cómo se hace y dónde

Según estudios desarrollados recientemente por el sitio Happn y la encuestadora británica YouGov, el 30% de los argentinos dijo haber usado alguna vez una app de citas. Y casi la mitad -el 56%, en realidad- dijo conocer a alguien que encontró pareja por esta vía.

Ahora, como se dijo, la plataforma AdoptáUnChico -que le permite elegir “sus” hombres a las mujeres (ver aparte)- indagó sobre las reacciones y expectativas de las mujeres durante su primer encuentro. Y si bien la mayoría de las argentinas prefiere que la otra persona sea quien la invite a salir la primera vez, a la hora de tomar el control durante la cita los números están más parejos: el 50% de las mujeres consultadas prefiere decidir qué se hace, cómo se hace y dónde.

Desde mujeres liderando empresas multinacionales hasta equipos de fútbol femenino compitiendo en copas mundiales, indudablemente el rol femenino ha cambiado de forma acelerada en los últimos años y esto también se ve reflejado en el plano amoroso. Tal es así, que la lucha de las mujeres por la igualdad no se queda atrás a la hora de pagar la cuenta en una primera cita, siendo que el 70% prefiere dividirla entre las dos partes.

“Hay cuestiones culturales que poco a poco se van a ir deconstruyendo”, analiza la psicóloga social Analía Fardoni, para quien seguramente “llegará el día en que no sea un planteo si el hombre o la mujer deben pagar una cena o la primera cita. Supongo que todo se volverá más natural y propio de cada relación y de cada momento”.

Mucho se habla de que la primera impresión es lo más importante, es por esto que, a la hora de conocer a alguien, las argentinas aún no se deciden respecto a cómo se quieren mostrar en ese primer encuentro. El 51% prefiere mantener un perfil bajo y ser reservadas, mientras que el 49% cree que lo más importante es ser espontáneas y fieles a sí mismas.

Si bien no han llegado a un acuerdo en cuanto a cómo mostrarse por primera vez, hay algo en lo que todas coinciden: romper los tabúes sexuales. Mientras que la misma encuesta realizada por AdoptáUnChico en Colombia y México arrojó que tan sólo un 20% de nuestras hermanas latinoamericanas tendrían sexo en la primera cita, en nuestro país el 62% de las mujeres no tiene prejuicios respecto a tener un encuentro sexual cuando recién se conoce a alguien, por lo que prefieren dejarse llevar por la salida y llegar hasta donde tengan ganas.

“Evidentemente la mujer argentina tiene menos prejuicios -apunta Fardoni-, pero son cuestiones que también tienen que ver con aspectos culturales que se van moldeando con el tiempo y el clima de época. En el fondo, no creo que haya diferencias muy sustanciales entre una mujer independiente platense y una en igualdad de condiciones que vive en el DF mexicano”.

Finalmente, si de tabúes se trata, el único con el que la mayoría coincide es el relacionado al tema de los ex: el 84% de las mujeres de nuestro país cree que hablar de relaciones pasadas en una primera cita está fuera de lugar y puede generar incomodidades en la otra persona.

