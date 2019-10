Con filas de más de 500 metros, hacer la VTV en La Plata ya demanda casi media jornada

Así lo afirmaron automovilistas que esta mañana renegaban ante las prolongadas demoras que se registraban en la planta de verificación vehicular de 19 y 519

Las reiteradas quejas de automovilistas por las demoras que se registran en la planta de la VTV en La Plata para realizar el chequeo anual del automóvil y obtener la ansiada oblea para transitar con tranquilidad en la calle, no sólo no cesan sino que según las afirmaciones son cada vez más largas y prolongadas.

De movida encontrar una buena ubicación, es decir, aguardar a pocos metros del portón de entrada de la avenida 19, requiere de un esfuerzo mayúsculo, según denunció esta mañana José Luis Formica. El hombre aseguró que formó fila a las 6.30 de la madrugada y que aún así quedó a casi 500 metros del acceso al predio, por lo que debió soportar "varias horas de espera".

"Mirá, yo calculo que hoy en día venir a hacer el trámite de la VTV demanda media jornada. Calculá que llegué a las 6.30 y me comí casi cinco cuadras. Imaginate los que llegaron después, que se supone vienen de distintos lugares y también realizan el esfuerzo de llegar temprano. Pero es imposible", sostuvo Formica.

"A veces debe pedir tiempo en su trabajo o postergar actividades o compromisos para realizar el cheque, que de por sí no es nada barato, y se termina encontrando con estas enormes demoras", añadió.

Este panorama además ha alterado el ritmo del barrio cercano a la planta puesto que las filas de automóviles dobla hacia calles aledañas que atraviesan a la avenida 19. Así los frentes de las viviendas se ven copados de vehículos que aguardan llegar hasta el lugar de chequeo.

De esta forma los usuarios dan cuenta de que las prolongadas esperas que antes ocurrían sólo en vísperas de vacaciones, cuando los conductores se amontonaban para realizar el trámite antes de salir a la ruta, ahora son cotidianas.

Una de las soluciones para avitar estas aglomeraciones vehiculares que se vienen produciendo en torno a las instalaciones de 19 y 519 -tal como lo viene informando este medio- fueron siempre los turno online. Pero ni para los más precabidos el sistema termina siendo efectivo, ya que por ejemplo al día de hoy se conceden turnos recién para la última semana de noviembre, es decir, de acá a un mes y medio.

Según se explicó, en la web de la VTV no habilitan la posibilidad de sacar turno para otro mes hasta que el que está en curso no se complete. De esta forma, además de no poder elegir el mes en el cual llevar el auto para hacer la verificación, si el vecino llega a encontrarse con que no hay más turnos disponibles, como sucedía ayer, tiene que esperar hasta que abran el próximo mes para entonces realizar la reserva.

De acuerdo a lo que se informó, ese mecanismo para otorgar turnos por internet responde al hecho de que es bastante frecuente que los usuarios del sistema pidan una reserva de lugar para más adelante y después no concurren. Por eso, los directivos de la VTV prefieren concentrar los turnos asignados en un menor plazo.

Así las cosas, para los usuarios no queda más remedio que ir hasta el predio de Ringuelet y aguantarse una demora que no baja de las tres horas.