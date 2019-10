Llegó, debutó y ¿ahora se va?

Con 16 años se convirtió en el segundo jugador más joven en llegar a Primera. Si es convocado al Mundial Sub 17 se acabaría su semestre

Darío Sarmiento tiene apenas 16 años. Su cara lo dice todo. Sonríe con desfachatez y de igual manera se desenvuelve adentro de la cancha. El sábado pasado, a los 21 del segundo tiempo, ingresó en reemplazo de Diego García. Además de convertirse en el segundo jugador más joven en debutar en la Primera de Estudiantes, aportó una bocanada de aire fresco en un equipo que juega mal y no tiene sorpresa.

Sarmiento, el chico de Florencio Varela y de familia muy humilde, en media hora se ganó el respeto de los hinchas. Hizo un par de jugadas como para dejar su credencial bien arriba. No son pocos los que le piden a Gabriel Milito mas minutos en cancha para verlo en acción.

Pero después de semejante presentación podría irse. ¿Cómo irse? Sí, pero por un mes, tal vez un poco más. Resulta que está en la lista borrador de la Selección sub 17, que jugará en los primeros días de noviembre el Mundial de la categoría en Brasil. Y antes, el técnico Pablo Aimar organizó tres partidos amistosos para terminar de definir la lista.

Sarmiento y David Ayala, el otro juvenil albirrojo que está trabajando con la Primera, están en ese borrador. Entre hoy y mañana debería oficializarse y entonces una buena noticia para el Club, ambas convocatorias, sería una mala noticia para el técnico.

Ayer, antes del entrenamiento, el presidente Juan Sebastián Verón habló un rato en la cancha 1 con Milito. Entre otros temas se tocó éste de la doble convocatoria. El Pincha podría interrumpirla para utilizar ambos jugadores, o negociar “entregar” uno solo. No es la idea ni los principios de la institución, pero como la situación no está para resignar absolutamente nada se charló.

Este medio hizo una encuesta para conocer el parecer de un sector de los hinchas. La respuesta fue contundente: sobre 1200 personas el 73% respondió favorablemente a una convocatoria, poniendo a la Selección por encima de cualquier otro tipo de cosas.

Además, varios consultaron dejaron en claro que “depender de un chico de apenas 16 años habla a las claras de las falencias en el armado del plantel”.

Lo concreto es que hoy se tomará la decisión. Los técnicos de la sub 17 lo tienen en cuenta y sería uno de los integrantes de la primera lista. Lo saben los encargados de la secretaría técnica y también Gabriel Milito. La decisión puede ser incómoda, pero todas las partes definirán qué es lo mejor para el Club, el jugador y el equipo.

Sarmiento es un volante ofensivo categoría 2003. Nació el 29 de marzo y llegó al Pincha con edad de infantiles. La posición que mejor le sienta es la de extremo por derecha, pero también puede ser generador de fútbol. El comentario en City Bell es unánime: “es crack”.

EL MÁS JOVEN EN DEBUTAR FUE JORGE ALBERTO SAUCEDO

El 4 de noviembre de 1971 el Pato Pastoriza encabezó la huelga de futbolistas profesionales que se revelaron contra el régimen. Pedían ser considerados como trabajadores deportivos y bajo un régimen especial jurídico y previsional.

Por eso, durante las fechas siguientes los equipos no presentaron jugadores profesionales y tampoco de la divisional Tercera, que se fueron adhiriendo, en parte presionados por los mayores. Entonces, las jornadas 9 y 10 del Nacional de 1971 los equipos improvisaron formaciones con futbolistas de Cuarta, Quinta y Sexta División.

En ese contexto, en Estudiantes debutó el platense Jorge Alberto Saucedo (el categoría 1956) tenía 15 años), integrante de las divisiones menores que habían viajado a jugar un torneo en Gualeguaychú y convocado para viajar a Santa Fe porque también se habían adherido integrantes de la Tercera. Esa noche, el 14 de noviembre, debutó en el segundo tiempo Enrique Lombardi, además de jugador ex presidente de la institución.

Esta fue la síntesis de aquel día:

Colón (3): Erni; Camargo, Menéndez (c), Gaspe, Weiss; Ross, Carreño, Bon; Arteaga, Marini e Imán. DT: Manuel Rodríguez.

Estudiantes (5): Baley (c); Saucedo, Chirdo, De Jesús, Gaño; Manceda, Cepeda, Suárez; Borgliotti, Taconis y Dominé. DT: Miguel Ignomiriello.

Cambios: PT 30’ Marchesse por Camargo (C). ST: 14’ Maida por Bon (C); 16’ Pérez por Borgliotti (E) y 38’ Lombardi por Yaconis (E).

Goles: PT 21’ y 28’ Borgliotti (E); 30’ y 32’ Yaconis (E); 38’ Carreño (C); 41’ Ross (C) y 44’ Dominé (E). ST: 34’ Marini (C), de penal. Árbitro: Claudio Busca.

Luego de ese partido Saucedo integró el equipo juvenil que derrotó 4-0 a Chacarita en la fecha siguiente. Volvió a jugar un encuentro más y quedó libre. Pasó por Gimnasia, Banfield y otros equipos. Hoy es recuerdo con la llegada de Sarmiento a la Primera.