Macri se anticipó a Vidal y puso a Ritondo como jefe del bloque de diputados del PRO

El ministro de Seguridad bonaerense asumirá ese rol el 10 de diciembre. Pero la interna del no-peronismo no está saldada en el Congreso

Mariano Spezzapria

El presidente Mauricio Macri no está solamente dedicado a la transición con Alberto Fernández. Si bien ya pidió a sus ministros que colaboren y dejen las cuentas en orden, en forma paralela el mandatario saliente viene haciendo gestos políticos para asegurarse el rol de jefe de la oposición desde el 10 de diciembre. El último de ellos fue la designación de Cristian Ritondo como jefe del bloque de diputados nacionales del PRO.

La particularidad del caso, de acuerdo a fuentes consultadas por EL DIA, es que Macri hizo el ofrecimiento a Ritondo en la Casa Rosada antes de que verse con la gobernadora María Eugenia Vidal, el jueves por la tarde. La saliente mandataria bonaerense había pedido antes de las elecciones que Ritondo fuera titular de la Cámara de Diputados, pero tras la derrota en la Provincia, ahora fue Macri quien avanzó con la designación.

Claro que Ritondo sólo conducirá la bancada PRO, pero podría aspirar a la jefatura del interbloque de Juntos por el Cambio si los diputados macristas no sufren escisiones en el recambio legislativo. En ese caso, tendrán más integrantes que la UCR y podrían quedarse con el liderazgo de la coalición opositora. Ritondo tiene, no obstante, un escollo que superar: los “lilitos” de la renunciante Elisa Carrió no lo quieren en ese puesto.

En conjunto, el espacio contaría con 119 diputados: 52 del PRO; 47 radicales; 14 lilitos y 6 sueltos, entre ellos el cordobés Luis Juez. Pero el interbloque podría sufrir desprendimientos si el actual presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, avanza con la idea de armar un mini-bloque de entre 5 y 10 integrantes, con legisladores referenciados en su liderazgo, como son Sebastián García de Luca y Silvia Lospenatto, entre otros.

Si ese fractura se concretara, el PRO perdería la ventaja que tiene sobre la UCR para presidir el interbloque y Ritondo sería sólo jefe de los diputados macristas. Aunque tampoco los radicales las tienen todas consigo: la disputa por el liderazgo de la bancada entre el cordobés Mario Negri y el mendocino Alfredo Cornejo se encuentra en su punto más álgido y nadie se anima a vaticinar quién terminará ganando esa pulseada interna.

Cornejo tiene un perfil crítico de Macri y difícilmente acepte su liderazgo en el campo opositor, como sí lo haría Negri. Por eso mismo, el mendocino -que hasta diciembre presidirá la UCR- podría romper filas en caso de que el PRO termine facilitando la continuidad de Negri con el aval de Carrió. En ese marco, sigue latente la posibilidad de que se registre una fragmentación de la representación no-peronista en el Congreso nacional.

Pero mientras tanto, Macri parece empeñado en demostrar que el liderazgo opositor lo ejercerá él, por encima de la mesa que se está disponiendo entre Vidal, el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta y los propios Cornejo y Monzó, entre otros referentes como el senador electo Martín Lousteau. La puja es entre una oposición combativa u otra más moderada.