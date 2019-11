La falta de estacionamiento en el Centro, una traba para las ventas en los comercios

Los problemas con el estacionamiento trascienden la frontera del tránsito vehicular y ya repercuten también en la caja de los comercios. En una encuesta realizada por la facultad de Ciencias Económicas (UNLP), los comerciantes subrayan que -en materia de infraestructura- es una de las barreras para tener más ventas.

Empleados y encargados de los locales remarcaron ante este diario que “si bien es uno de los tantos problemas que resta posibilidades de ventas, desde hace mucho tiempo que es motivo para que la gente no se quede en el centro y prefieran ir a otro lugar para hacer las compras, donde puedan tener un entorno e infraestructura más amigable”, dijo María Luján, una de las vendedoras de un comercio del microcentro.

“Nos llamó la atención que los comerciantes pongan en segundo lugar el problema del estacionamiento como traba para desarrollar su actividad. Sólo es superada por la inseguridad”, dijo Agustín Lodola, economista, director del Laboratorio de Desarrollo Social y Sectorial de la facultad de Económicas, que hizo la encuesta entre comerciantes y empresarios de la Ciudad.

El profesional también asegura que “habrá que analizar reformas estructurales para mejorar los espacios, porque se plantea la necesidad de descomprimir el centro de la Ciudad, donde confluyen las actividades comerciales, administrativas, bancarias y universitarias”.

En el periodo julio-septiembre, los comerciantes plantearon el problema del estacionamiento como traba para trabajar en un 46 por ciento, sólo superado por la falta de seguridad, que tuvo un 53 por ciento.

“SIN ESTADÍSTICAS OFICIALES”

Para la arquitecta Laura Aon, directora del Observatorio de Movilidad del Gran La Plata, “hay varios ejes que confluyen a la problemática del tránsito y el estacionamiento. Primero, no hay estadísticas oficiales disponibles. Sin esos números es difícil avanzar en un diagnóstico que tienda un puente a una posible solución”.

“La falta de un adecuado sistema de transporte público; la ausencia de una gestión del espacio público para generar lugares para estacionar; y la escasez de controles son tres de las variables que se pueden incluir en un diagnóstico sobre esta cuestión”, indicó la profesional.

Al desgranar cada eje Aon explica que “al no haber exigencias y controles sobre las frecuencias del sistema de transporte local se permite que no haya buenas frecuencias y la gente deja de utilizar los micros. La ausencia de gestión sobre los espacios públicos genera que no haya lugares adecuados y suficientes para estacionar, se concentren los sectores para estacionar en determinados puntos del centro de la Ciudad y a su vez se permiten construcciones en la periferia, cerca del cordón hortícola que sin tener buenos servicios de transporte provoca que se imponga el uso de vehículos particulares para hacer distintas actividades que están concentradas en una zona puntual del centro”.

Según se pudo saber, hay cerca de 7.400 plazas para el estacionamiento medido. En el resto del casco urbano son aproximadamente 40.000 lugares disponibles para estacionar, El parque automotor de la Ciudad, supera los 300.000 vehículos. Las cuentas no cierran. Aunque no circule, obviamente, todo el parque automotor en un mismo momento, a simple vista no alcanzan los lugares.

BAJA DEMANDA EN LAS COCHERAS

Ante la escasez de espacios públicos para estacionar en los días hábiles y horarios de mayor actividad en La Plata, están las cocheras privadas que brindan algo de alivio a la hora de dejar el vehículo en algún lugar. Pero la crisis económica impacta también en el sector. Con el valor de 70 pesos la hora, los vecinos piensan varias veces la determinación de dejar el auto en una cochera paga.

En ese sector aseguran que después de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto pasado, la actividad se “desplomó notablemente, como en la mayoría de los rubros comerciales”, dijo el propietario de una cochera de calle 2, cercana a la estación de Trenes de la Ciudad.

Sobre llovido, mojado: según los últimos registros oficiales el estacionamiento medido no genera rotación de vehículos en las 7.400 plazas disponibles que tienen las 210 cuadras que incluye el sistema. Cada espacio es utilizado por dos o tres coches por día, a pesar del costo de la hora: 15 pesos de 7 a 14, y 11 pesos de 14 a 20.

Más allá de las estadísticas, también están pendientes dos anuncios que podrían modificar la conducta de los conductores, que suelen ocupar espacios indebidos e impactan en las vacantes para estacionar: en primer lugar, el acarreo de los vehículos que están mal estacionados, sistema que había sido anunciado para septiembre pasado y aún espera la luz verde. Resta para que se ponga en marcha que concluya la construcción del predio al que llevarán a los rodados mal estacionados. Ya estarían las seis grúas que cumplirán la primera etapa del plan. En segundo lugar, aún no se puso en práctica las fotomultas. Se colocaron las cámaras, pero hasta el momento no han salido de las gateras para aplicar sanciones a los infractores.

En el Municipio adelantaron ayer que si llegan inversores para construir cocheras subterráneas se analizarán los proyectos sin poner trabas, por lo que se alentarán esas iniciativas (ver aparte).

