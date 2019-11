Un aporte solidario platense para el hospital San Roque

Con su característico sello solidario, la cena de gala que, por el aniversario de la Ciudad, organiza año tras año la Fundación Florencio Pérez, reunió en el complejo Vonharv a unos 600 asistentes, entre ellos destacados referentes de los más diversos espacios de la Región. La velada por este 137º cumpleaños de La Plata no pudo transcurrir mejor: desde el inicio hasta el final del encuentro se sucedieron los intercambios sociales, hubo espectáculos musicales, se bailó al contagioso ritmo de la cumbia pop, se sortearon importantes premios y a partir de generosas donaciones se logró una abultada recaudación con la que se ayudará al funcionamiento del Hospital “San Roque” de Gonnet.

Dijeron presente en el tradicional evento con el que suele recibirse el 19 de Noviembre, personalidades de la vida social, cultural y deportiva, como así también referentes de los ámbitos empresarial, profesional y político.

A través de la proyección de un video se sintetizó la obra de la Fundación Florencio Pérez

Luego de la recepción, marco de charlas, encuentros y reencuentros, los asistentes ingresaron a los elegantes salones de la avenida 19 entre 511 y 514 y allí, ya con la conducción del evento a cargo de Teté Coustarot y Martín Mendinueta, se procedió a la medianoche, cuando arranca el aniversario de la Ciudad, al clásico corte de la torta acompañado por el brindis, ritual insoslayable en cada edición de la gala que encabezó el intendente Julio Garro.

A través de la proyección de un video se sintetizó la obra que desde hace años viene realizando la Fundación Florencio Pérez, entidad que no sólo organiza programas para sacar de las adicciones a los jóvenes sino que trabaja arduamente asimismo en la enseñanza de oficios como una herramienta para utilizar por los sectores más vulnerables frente a oportunidades laborales.

Con generosas donaciones se logró una abultada recaudación para el hospital San Roque

Durante el encuentro se recaudaron fondos que esta vez se destinarán al requipamiento de un quirófano del centro de salud de Gonnet, el que, por su emplazamiento estratégico, se especializa en la asistencia de pacientes accidentados, aunque también es reconocido por su trayectoria en otras especialidades, como la de obstetricia y neonatología. Recordemos que todos los años, con las donaciones que se reciben en la gala por la Ciudad, se colabora con diferentes instituciones dedicadas a la atención de algunas de las necesidades de la comunidad. El 18 de noviembre de 2018 todo lo reunido fue a parar a obras y equipos del Hospital san Juan de Dios.

Entre los asistentes estuvieron, como se dijo, Garro; el arzobispo platense, Víctor Fernández; el rector de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando Tauber; el secretario general de la Gobernación, Fabián Perechodnik; el sindicalista Hugo Moyano; los legisladores provinciales Carolina Barros Schelotto, Carolina Píparo y Juan Pablo Allan; el secretario general de la Municipalidad de La Plata, Oscar Negrelli; la diputada provincial Florencia Saintout; los concejales Victoria Tolosa Paz, Claudio Frangul, Raúl Abraham, Norberto Gómez; el ex juez y ex candidato a intendente Luis Arias; el senador electo Omar Plaini; y el ex concejal José Ramón Arteaga, entre los numerosos representantes de las instituciones y la política local.

El director del hospital San Juan de Dios agradeció los equipos donados

No faltaron los discursos de rigor; pues luego de la palabra del jefe comunal, habló el presidente de la Fundación Florencio Pérez y director del diario EL DIA, Raúl Kraiselburd. También lo hizo el director del Hospital San Juan de Dios, Daniel Corsiglia, quien agradeció la donación del año anterior, que le permitió al establecimiento asistencial adquirir equipamiento de suma necesidad y destacó, al mismo tiempo, el trabajo de la Fundación.

La gala fue animada con un show de Marcelo Iripino y con la música del grupo “Sin ensayo”, que sacó a todos a bailar.