Crónica de otra jornada intensa que terminó con la salida de Maradona

Lo que podía pasar, pasó. Diego Maradona dejó de ser el técnico de Gimnasia ayer al mediodía, y ni siquiera concurrió a Estancia Chica por la tarde a dirigir la práctica o despedirse del plantel. El técnico le dijo que se iba al presidente, Gabriel Pellegrino, cuando éste lo llamó para comunicarle que la unidad no iba a ser posible y que el próximo sábado habrá elecciones.

Era una posibilidad que Maradona se fuera, por que a esta altura de los acontecimientos y a solo días de las elecciones iba a ser muy dificil que se diera un acuerdo genera y así evitar el acto eleccionario del sábado 23 venidero.

Tras el agitado lunes feriado en Estancia Chica donde los dos candidatos, Salvador Robustelli y Mariano Cowen, fueron a tratar de hablar con Diego pero solo terminaron reuniéndose con Pellegrino, llegó otra jornada intensa, pero esta vez en la Sede Social de calle 4.

"MARADONA ESTUVO MÁS A LA ALTURA QUE NOSOTROS COMO DIRIGENTES"#90MinutosFOX | El presidente de Gimnasia confirmó la salida de Diego y elogió su compromiso con el club en esta etapa. pic.twitter.com/WkyJPQLbHT — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 19, 2019

"HABER TRAÍDO A MARADONA FUE MUY BUENO"#90MinutosFOX | Gabriel Pellegrino explicó la interna dirigencial de cara a las elecciones en Gimnasia y defendió la decisión de su gestión de contratar a Diego. pic.twitter.com/X9unRwoBgD — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 19, 2019

Es que había pactada para las 12 una reunión entre Pellegrino, Cowen y Robustelli, y según lo que pasara allí, el Presidente albiazul iba a llamar a Diego para comunicarle lo sucedido en la reunión. A partir de ahí, el técnico iba a decidir si se iba o no.

A todo esto, un grupo de hinchas y socios Triperos se hicieron presentes en la Sede pidiendo por la continuidad del “Diez”, lo que generó un momento de tensión cuando se cruzaron con los candidatos a quienes les exigieron la unidad si o si para que Diego se quede.

PEDIDOS, OFRECIMIENTOS Y LA UNIDAD QUE NO FUE

Cuando Robustelli y Cowen llegaron a la Sede acompañados por sus colaboradores más cercanos, se encontraron con la propuesta de Pellegrino de que ambos bajaran las listas y conformar entonces una unidad, donde él ni siquiera la encabezaría, sino entre todos los sectores conformar una unidad.

Esto no tuvo eco, y en cambio, se terminó redactando un acuerdo de llamado de unidad a partir del lunes venidero, tras las elecciones. Esto es que, quien gane, deberá llamar a todos los sectores a sumarse, “para conformar una verdadera unidad”, aseguraron.

Esto fue firmado por Cowen (“Gimnasia Grande”) y Robustelli (“Convergencia Gimnasista”), pero no por Pellegrino, teniendo en cuenta que no es candidato. Y este acuerdo comprende tres puntos.

El primero, “honrar el estatuto social de nuestra Institución , respetando el acto eleccionario oportunamente convocado por el Club, siendo los socios quienes a través de su voto legitimen la conducción del mismo”.

El segundo, “a los fines de una verdadera UNIDAD, quien resultara electo por la voluntad societaria se COMPROMETE a convocar a la otra lista junto a todo el arco político a trabajar en conjunto para lograr el Club que todos queremos, desarrollando el crecimiento deportivo, económico e institucional”.

El tercero, “la Comisión Directiva electa, se compromete a ofrecer un espacio de representación a cada uno de los sectores en los distintos departamentos / áreas / subcomisiones a los fines de colaborar en pos de una REAL UNIDAD en nuestra gloriosa institución”.

Tras firmar esto, ambos candidatos se retiraron de la Sede, y hablaron a los medios.

Cowen aseguró que: “Firmamos el acta de acuerdo con Salvador (Robustelli). Hay que convocar a todos y que Gimnasia siga para adelante”.

Enseguida, el candidato de “Gimnasia Grande” reconoció, “a (Gabriel) Pellegrino le ofrecimos que siga en el Departamento de Fútbol y lo tiene que pensar. Nosotros desde ya queremos que Maradona siga en el Club”.

A unos metros, Robustelli también decía lo suyo. “Del acta Gabriel (Pellegrino) no quiso participar, es un acta entre los dos candidatos. Se le comentó, se le dijo y se le mostró pero no quiso porque no es candidato. Ahí habría que hacer hincapié, y hacer una autocrítica”.

Más adelante quien encabeza la lista de “Convergencia Gimnasista” fue contundente: “Habría que preguntarle a la actual CD por qué no pudimos hablar con Diego. Yo a Gabriel le dije, las listas están cerradas, pero si querés estar en el área de fútbol, estás; si querés estar con Diego, estás; si querés estar en Superliga, estás. Creo que tiene que haber una continuidad, y no que cada tres años venga alguien a pasar la escoba. Siempre dije que Gabriel tenía que estar adentro de la Comisión Directiva”.

En este sentido, desde el oficialismo, le aseguraban a este medio que: “Gimnasia Grande y Convergencia Gimnasista acordaron en un documento ayudarse en la etapa pos electoral, dejando sin posibilidad alguna al oficialismo de ingresar en una lista de unidad, priorizando a sus integrantes en desmedro de la unidad. Con ello esta Comisión Directiva ha quedado fuera del proceso electoral, con lo cual el cuerpo técnico encabezado por Diego Maradona ha decidido desvincularse del club”.

Así es que, los dichos de querer retener a Maradona de los dos candidatos quedaron viejos un rato más tarde ante la confirmación del Titular mens sana.

Es que cerca de las 14, fue el propio Pellegrino que en rueda de prensa contó sobre la salida de Diego, y la unidad que no fue. Tras confirmar la salida del DT, también confirmó que Leandro Martini y Mariano Messera dirigirán al equipo ante Arsenal.

“Maradona ha estado probablemente más a la altura que nosotros como dirigentes. Nos dio tiempo para que estemos unidos. Es el más grande de todos”, comenzó diciendo el Presidente, quien agregó, “para nosotros era unidad o nada. Diego el lunes se fue a su casa mentalizado en volver si es que hoy (por ayer) se daba el consenso. Pero ante la noticia tomó su decisión, y cumplió con su palabra de `llegamos con vos y nos vamos con vos´. Yo a Maradona le tengo que agradecer todo, sobretodo su lealtad”.

“No pueden haber cuatro listas, si pasa eso es porque nosotros no tenemos que estar. Y yo creo que nosotros no le hicimos mal al Club. Solo nos fue mal en los resultados, pero estamos tranquilos con la gestión”.

Cuando se le preguntó por qué no había existido un contacto entre los dos candidatos de la oposición con Maradona, agregó, “yo el teléfono de Maradona no lo tenía y lo busqué. Lo hubieran ido a buscar...”.

A esa altura de la tarde la bomba ya había explotado por todos lados sobre el alejamiento de Maradona de Gimnasia. La idea de los dos candidatos presidenciables de asegurarle la continuidad a Diego ya no existía, y en cambio, a sus propuestas de campaña deberán agregarle la llegada de un nuevo entrenador en breve.

Las redes sociales se llenaron de comentarios de hinchas enojados con los dirigentes algunos, y también con Maradona por irse.

Por su parte cada sector de la vida política comenzó a sacar sus conclusiones, mientras el propio Maradona en sus redes sociales intentó explicar los motivos de su alejamiento.

Los integrantes del plantel profesional se fueron enterando mientras se dirigían a la práctica pautada para las 17, que ya no estaría Diego, ni sus ayudantes de campo Sebastián Méndez y Adrián González, ni el preparador físico Hernán Castex ni el entrenador de arqueros Gastón Romero.

Esta decisión del “Diez” tomó por sorpresa a la mayoría del grupo, que estaba seguro que iba a continuar. Ni hablar a Leandro Martini y Mariano Messera, que debieron pararse adelante del plantel y empezar a diagramar lo que será un partido tremendo frente a Arsenal, un rival directo en la lucha por permanecer en Primera.

Sin lugar a dudas no son horas fáciles en Gimnasia. Se acaba de ir Maradona, las “aguas” están agitadas en lo político y la gente con mucha bronca por toda la situación. Enojados con los que se van, con los que pueden venir tras las elecciones del sábado y con el fin de tener en el club, nada menos que a Diego, que parecía estar enderezando el rumbo futbolístico.