Marchan a Plaza Moren para pedir por el vecino platense de La Granja, desaparecido desde el domingo

Familiares y amigos de Christian Marcelo Poldi se concentrarán hoy en Plaza Moreno y de ahí marcharán hacia Fiscalía para pedir una investigación más exhaustiva que permita dar con su paradero, ya que desde el domingo no se sabe nada de él.

Poldi, de 42 años, vive en el barrio platense de La Granja y tras una discusión familiar se fue de su casa. Su hermano Sebastián, alertado por lo sucedido, fue quien ese mismo domingo salió a buscarlo hasta que "de casualidad lo encontré a eso de las 20 hs. en la zona de Boca Cerrada, en Punta Lara". "Estuvimos hablando, se desahogó conmigo y me convenció que volviera a mi casa que en un rato iba a regresar. Pero no volvió y desde entonces no supimos nada más de él", le dijo Sebastián a eldia.com.

"Yo estuve mirando las cámaras de seguridad de Ensenada y de La Plata, pero para mí no están haciendo una buena búsqueda", afirmó, por eso la idea de movilizar a Fiscalía.

"El domingo, cuando lo vi, tenía $1.000 y poca nafta en el auto, que lo había comprado hacía tres meses. Además por esa zona no conoce a nadie, por eso pienso que las cámaras tienen que mostrar si el auto pasó por algún lado", agregó.

Según Sebastián, estuvieron rastreando una tarjeta de débito que tenía su hermano al momento de desaparecer, pero "no registraron ningún movimiento".

Después de difundir el caso a través de las redes sociales, buscando si alguien aportaba algún dato, la familia decidió por salir a la calle y convocar a esta concentración al mediodía en Plaza Moreno, donde posiblemente realicen un corte al tránsito, para desde ahí desplazarse hacia Fiscalía "para que se muevan más".

La última vez que se lo vio, vestía un pantalón gris, una remera negra y calzaba ojotas. Con respecto a su apariencia física, tiene ojos claros, cabello corto y estatura aproximada de 1,60 metros, y si alguien lo vio o tiene información para aportar puede hacerlo comunicándose al 221 534-3698, indicaron familiares.