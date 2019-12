Tricolores a Primera, 11 años después

El barrio de Villa Elvira está de fiesta. Y no es para menos. Tricolores, que se había consagrado campeón del Apertura de la B liguista, sacó pasaje a la máxima categoría después de superar por penales (4-3) a Alumni, el campeón del Clausura, en una definición cargada de emotividad y suspenso, que se llevó a cabo en la cancha de Curuzú Cuatiá, ante una enorme cantidad de público.

De esta manera, el elenco “Tricolor” vuelve a primera división después de once años. La última vez que incursionó en la divisional superior fue en la temporada 2008, cuando te tocó descender.

Desde entonces, puso varias veces en práctica el “Operativo Retorno”, pero por lo general, quedó en el umbral. Tuvo que pasar más de una década para que toda una barriada pudiera festejar el ascenso y poder ver nuevamente al “tricolor” en Primera A.

Frente a frente estuvieron los dos mejores equipos de la temporada. Aunque algunos digan lo contrario, ambos terminaron el año con 50 puntos en la tabla acumulada, con ocho puntos por encima de La Plata FC. (ganador del Repechaje). Esto demuestra que en cancha estuvieron dos formaciones bien estructuradas. Por un lado, el Carcelero, supo ganarse el respeto por su delantera picante y desequilibrante. Y por el lado de Tricolores, a la defensa menos vulnerada del año.

El partido en sí fue de trámite parejo, equilibrado. Los dos trataron de hacer lo mejor que pudieron, pero siempre manteniendo un respeto, ya que aquel que cometía un error lo iba a pagar muy caro.

A los 18 minutos, Tricolores se quedó con un hombre de menos por la expulsión de Ramírez, y esto, de alguna manera, favoreció al Carcelero, que lentamente se fue haciendo dominador de las acciones y además, convirtió en figura a Juan Alarcón, clave en los momentos en donde el “Tricolor” la pasó mal.

En la segunda etapa, Tricolores se animó un poco más, a pesar de estar con un jugador de menos. Se las ingenió para equilibrar el trámite y hasta puso en aprietos al arquero del Carcelero en varias ocasiones.

Alumni, de la mano de Lalo Borgarelli, se dio cuenta que si atacaba, podía sacar sus réditos. Y lo hizo, aunque esta vez, volvió a chocar con el enorme Juan Alarcón.

Los dos hicieron un desgaste enorme para quebrar el cero, y sin embargo, no lo pudieron conseguir. Por eso, hubo que recurrir a los penales. Y en ese contexto, el elenco de Villa Elvira fue el más preciso y con mayor puntería, por eso, se quedó con la victoria (4-3) y con el primer ascenso a la A. El año que viene, volverá a incursionar en la categoría superior. No lo hacía desde hacía once años.

LA SEGUNDA FINAL VA EL MIÉRCOLES

La Liga Amateur Platense confirmó anoche que el partido entre Alumni, perdedor de la primera final, y La Plata FC, ganador del Repechaje, se disputará el próximo miércoles a partir de las 17, en la cancha de Curuzú Cuatiá.

Este encuentro tendrá su importancia, ya que estará en juego el segundo ascenso a la divisional superior. En caso de que al cabo de los 90 minutos el partido finaliza igualado, habrá penales para determinar al ganador.

Cabe recordar que el perdedor de esta segunda final deberá jugar la Promoción con el Centro de Fomento Ringuelet, que buscará revalidar su puesto en primera división.