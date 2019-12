Alberto Fernández anunció que habrá bonos para jubilados y AUH, congelamiento de tarifas y suba en Bienes Personales

El presidente Alberto Fernández dio varias definiciones sobre los temas de la agenda política, económica y social del país. Según dijo "el sistema tarifario no le sirve a la Argentina, sino a los productores de energía". Entonces confirmó: "No se van a aumentar las tarifas y vamos a terminar con la dolarización".

“Las tarifas no se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización. Están suspendidas en su aumento porque el gobierno de Macri suspendió aumentos que había que disponer para después de las elecciones. Se fue sin aplicar esos aumentos y nosotros no los vamos a aplicar. Hasta el 30 de junio nos vamos a dar tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas. A nuestro juicio deben servir al modelo productivo. Este sistema le sirve a los que producen energía pero no a los otros, no al resto de la Argentina. No tengo interés en discutir lo que han ganado las empresas, ahora necesito que ayuden”, explicó.

El jefe de Estado se refirió a la situación de las pymes. “Están en una situación muy crítica.Uno de los mayores problemas que tienen es que se han endeudado con el Estado. Han dejado de pagar impuestos y aportes. Proponemos una muy amplia moratoria para regularizar su situación. Tiene intereses muy bajos y les otorga seis meses de gracia, tienen seis meses para empezar a pagar”, sostuvo.

Con respecto a las retenciones, señaló: “Las retenciones que hoy existen son las que dejó el gobierno anterior. Lo único que hicimos fue actualizar por el efecto devaluatorio que vivió la economía argentina. Pero hoy las que se pagan son las que estaban dispuestas. Esto es necesario aclararlo. Nosotros no estamos aumentando las retenciones. Estamos proponiendo que se nos dé la facultad de aumentar tres puntos más. Pero yo hice un compromiso en campaña que era que vamos a tomar las decisiones en conjunto. no las voy a imponer".

#PoneTLFNoticias Los anuncios de Alberto Fernández: "Bienes personales va a volver a tener la alicuota de 2015 y se duplicará para quienes los tengan en el exterior" pic.twitter.com/oXWt8sAAZO — Telefe Noticias (@telefenoticias) December 16, 2019

#PoneTLFNoticias Los anuncios de Alberto Fernández para jubilados: bono de $5.000 y remedios gratis para quienes cobran la mínima pic.twitter.com/ovbr9PJaMu — Telefe Noticias (@telefenoticias) December 16, 2019

#PoneTLFNoticias Anuncios de Alberto Fernández: para receptores de la AUH habrá $2.000 extra antes de fin de año y se lanza un plan contra el hambre arrancando por Concordia, la ciudad con más pobres del país. pic.twitter.com/YcBuRaWDK5 — Telefe Noticias (@telefenoticias) December 16, 2019

Suspenderán por seis meses la actualización de las jubilaciones

El proyecto oficial de emergencia económica propone suspender por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad de las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, lapso en la que deberá elaborarse una nueva fórmula. Y autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar durante ese período los aumentos a esos sectores que abarca a 18 millones de personas.