Bolivia: la Fiscalía ordena detener a Evo por “sedición y terrorismo”

LA PAZ

La fiscalía boliviana ordenó ayer el arresto del ex presidente Evo Morales, refugiado en Argentina, en una investigación por supuestos delitos de sedición y terrorismo. El ex mandatario respondió que no le asusta esa decisión “injusta e inconstitucional”.

La determinación, firmada por los fiscales de La Paz Jhimmy Almanza y Richard Villaca, ordena a fiscales, policías y/o funcionarios públicos que “aprehendan y conduzcan al señor Juan Evo Morales Ayma, ante las oficinas de la fiscalía”. La orden puede aplicarse en caso de que Evo intente ingresar a Bolivia.

La fiscalía abrió la investigación por los delitos de “sedición y terrorismo” tras una denuncia presentada por el actual ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, el 22 de noviembre.

El proceso contra el ex gobernante de izquierda, quien dimitió el 10 de noviembre, se sustenta en un audio revelado por Murillo en el que supuestamente se escucha la voz de Morales dando instrucciones a uno de sus partidarios, el cocalero Faustino Yucra, para bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a algunas ciudades.

Tras la dimisión de Morales, quien estuvo casi 14 años en el poder, varias ciudades bolivianas, principalmente La Paz y su vecina El Alto, sufrieron escasez de alimentos y combustibles, lo que obligó al gobierno interino a habilitar puentes aéreos para abastecerlas.

“Que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad”, se escucha decir a la voz que, según Murillo, es de Morales, en el diálogo telefónico con Yucra. En ese momento -según la denuncia- el ex jefe de Estado estaba en México, la primera parada en su exilio, antes de Argentina.

El coronel Fernando Guarachi, jefe de de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la policía, dijo al canal privado de televisión ATB que se tomarán todas las medidas pertinentes para la aprehensión, dado que Morales está en suelo argentino desde el jueves pasado.

Morales, de 60 años, respondió afirmando que no teme a la orden de la fiscalía, después de asegurar varias veces que el mencionado audio es un montaje del gobierno interino derechista boliviano de Jeanine Áñez para dañarlo políticamente.

“A 14 años de nuestra revolución, el ‘mejor regalo’ que recibo del gobierno de facto es una orden de aprehensión, injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una #Bolivia libre y soberana”, tuiteó el ex mandatario indígena.

Antes había señalado que la justicia ordinaria boliviana no tiene competencia para juzgarlo, sino que en todo caso debería hacerlo el Congreso.

El jueves pasado, el canciller argentino, Felipe Solá, aseguró que para la concesión del estatus de refugiado (solicitado por Evo y aún en trámite), Morales debería fijar un domicilio en el país y declaró que desde el momento en que alguien solicita ser refugiado se imposibilita “cualquier posibilidad de extradición”. (AFP y AP)