Sigue el “infierno” en Villa Castells: con el termómetro al rojo vivo crecen las quejas por falta de agua

Un inicio de semana poco feliz para los vecinos de un amplio sector de Villa Castells, que desde hace dos días están con las canillas secas producto de una avería en la red de agua. Según denunciaron esta mañana, cuando el termómetro ya empezaba a superar los 30 grados de calor, el suministro en los hogares todavía brillaba por su ausencia y una vasta cantidad de vecinos tuvieron que acercarse a la delegación comunal para asirse de los bidones que provee la empresa ABSA.

El hecho de pensar que ayer fue el inicio de una seguidilla de días con temperaturas verdaderamente agobiantes daba lugar al malhumor, ya que la falta de agua trae aparejado una serie de inconvenientes cotidianos que van desde no poder refrescarse hasta los impedimentos para realizar las tareas domésticas como lavar la ropa, lavar los platos o hacer uso del baño. Pero además para conseguir agua estos usuarios deben acudir hasta la delegación municipal donde se entregan los bidones que suministra ABSA. "Entregan seis bidones por familia", contó una usuaria de 12 y 491 que se identificó como Claudia.

LEA TAMBIÉN Altas temperaturas y escasez de agua, una pesadilla repetida que ya preocupa en la Región

En medio de este calvario, la mujer sostuvo que "baja presión hay siempre, pero en los últimos días no tuvimos agua". Por este motivo hoy tuvo que acercarse al centro comunal donde se encontró con una vasta cantidad vecinos con el mismo problema que ella. "Lo se está viviendo es parte de la desidia con que tratan a los usuarios", arrojó. "Tenemos que soportar no sólo el calor y la falta de agua, sino también el maltrato de los empleados. Tenemos que esperar toda la mañana a ver en qué horario llega, encima acá no tenemos sombra y debemos aguantar el calor", denunció.



Por su parte, Silvia Gómez, vecina de 12 y 491, contó que la escasez del preciado líquido se extendía desde el sábado y que "todavía estamos a la espera de que nos devuelvan este servicio. Por su parte, Daniel, damnificado de calle 12 y 489, también se sumó a las quejas por la falta de servicio desde hace dos días y pidió que "necesitamos precisiones sobre cuándo vamos a volver a tener agua".

Cabe destacar que el motivo por el que ABSA comenzó a suministrar agua envasada comenzó tiempo atrás por los problemas de potabilidad del líquido y los riesgos a los que estaban expuestos los usuarios, aunque en estas jornadas de calor son cada vez más los vecinos con canillas secas en sus hogares que se acercan para conseguir los bidones.